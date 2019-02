Erneut Schusswechsel zwischen Indien und Pakistan

Mehrere hundert Familien wurden aus Grenzdörfern in der Region Kaschmir evakuiert

Srinagar – Indien und Pakistan haben sich am Donnerstag an der Grenze in Kaschmir erneut einen Schusswechsel geliefert. Nach Angaben der indischen Armee dauerte das Feuergefecht gut eine Stunde, war aber weniger heftig als der schwere Artilleriebeschuss einen Tag zuvor. Auch ein pakistanischer Regierungsvertreter sprach von nur kleinen Schusswechseln.

Unterdessen wurde mehrere hundert Familien aus Grenzdörfern auf der pakistanischen Seite Kaschmirs evakuiert. Das erklärte der lokale Informationsminister Mushtaq Minhas am Donnerstag. Die Evakuierungen seien erfolgt, nachdem es in der Nacht auf Donnerstag von indischer Seite Maschinengewehr- und Artilleriebeschuss gegeben habe. Das gesamte Gebiet auf der pakistanischen Seite der De-facto-Grenze sei in Alarmbereitschaft versetzt worden. Sollte keine Beruhigung eintreten, könnten weitere Evakuierungen notwendig sein.

Pakistanischer Luftraum gesperrt

Nach der Eskalation des Konflikts mit dem Abschuss von Kampfflugzeugen und schwerem Artilleriebeschuss am Mittwoch hatten die USA, China und zahlreiche andere Staaten die beiden Atommächte zur Mäßigung aufgerufen. Der pakistanische Ministerpräsident Imran Khan und die indische Außenministerin Sushma Sawraj hatten danach erklärt, sie wollten eine Eskalation des Konflikts vermeiden.

Der pakistanische Luftraum blieb auch am Donnerstag gesperrt. Deshalb mussten viele Fluggesellschaften ihre Flüge von Europa nach Asien umleiten. Thai Airways International strich sogar alle Flüge nach Europa, wodurch tausende Passagiere auf dem Flughafen Bangkok festsaßen. (APA, Reuters, 28.2.2019)