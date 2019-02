Kim bekräftigt bei Gipfel Bereitschaft zur atomaren Abrüstung

Nordkoreas Machthaber: "Wenn ich es nicht wäre, wäre ich nicht hier" – Trump: "Am Ende werden wir ein Abkommen haben"

Hanoi – Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat bei seinem Gipfel mit US-Präsident Donald Trump in Hanoi seine grundsätzliche Bereitschaft zur atomaren Abrüstung bekräftigt. Auf die Frage eines Reporters, ob er dazu bereit sei, sagte Kim am Donnerstag: "Wenn ich es nicht wäre, wäre ich nicht hier."

Kim wurde auch gefragt, ob er willens sei, konkrete Schritte dafür zu unternehmen. Darauf antwortete er: "Das besprechen wir gerade." Er würde nach eigenen Worten die Eröffnung eines US-Verbindungsbüros in Nordkorea begrüßen, sagte Kim. Ein Verbindungsbüro hat nicht den Rang einer Botschaft, würde aber einen Schritt hin zu einer Normalisierung der Beziehungen zwischen Washington und Pjöngjang bedeuten.

Trump sagte, beide Seiten würden "sehr gute Diskussionen" führen. "Wir werden sehen, wohin das alles führt." Der US-Präsident betonte erneut die guten Beziehungen zu Kim. Trump sagte: "Egal was passiert, am Ende werden wir ein Abkommen haben, das sehr gut für den Vorsitzenden Kim und sein Land ist." Er schränkte aber ein: "Das heißt nicht, dass wir das an einem Tag tun, bei einem Treffen."

Er wusste, ganz Trump-like, von einem "great meeting and dinner", natürlich via Twitter, zu berichten.

(APA, dpa, 28.02.2019)