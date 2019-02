Musikstreamingdienst Spotify startet in Indien

Schwedisches Unternehmen trifft dort auf rasch wachsenden Markt

Der Streamingdienst Spotify ist seit Mittwoch auch in Indien nutzbar. Das schwedische Unternehmen trifft dort auf einen rasch wachsenden Markt, in dem immer günstigere Smartphones und Datenpakete immer mehr Menschen ins Internet bringen.

Firmengründer Daniel Ek erklärte anlässlich des Starts, Spotify werde nicht nur indische Künstler in der Welt bekannt machen, sondern auch "die Musik der ganzen Welt nach Indien bringen". Spotify bietet Nutzern in Indien nach kostenlosen Testphasen Abonnements für 119 Rupien im Monat (knapp 1,50 Euro) an – also deutlich weniger als die Kosten für Spotify in Europa und den USA.

Vier Sprachen

Das Unternehmen will seine Musikempfehlungen für die Nutzer in Indien nun in vier regionalen Sprachen anbieten und außerdem die Fans der lebendigen Bollywood-Filmszene mit der entsprechenden Musik versorgen.

Streamingdienste revolutionieren derzeit weltweit die Musikindustrie. Spotify ist mittlerweile in rund 80 Ländern aktiv und hat nach eigenen Angaben 200 Millionen Nutzer. (APA/AFP, 27.2.2019)