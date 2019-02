Junge Hacker sollen Unternehmen und Behörden erpresst haben

Ermittlungen laut deutschen Behörden auch in Österreich und der Schweiz – Affäre aus dem Jahr 2017

Junge Hacker sollen mit einer Cyberattacke mehrere große Unternehmen und Behörden erpresst haben. Am Mittwoch stellten deutsche Ermittler bei Durchsuchungen in Bochum, Hamburg und im deutschen im deutschen Ortenaukreis (Baden-Württemberg) Beweise sicher, wie die Staatsanwaltschaft Köln und das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA) mitteilten. Auch in Österreich und der Schweiz sei ermittelt worden.

Serverüberlastung

Die drei Verdächtigen, zwei von ihnen noch minderjährig, sollen demnach bereits im Jahr 2017 mit sogenannten DDoS-Attacken ("Distributed Denial of Service") auf die jeweiligen Webseiten und IT-Infrastrukturen eine Überlastung der Server verursacht haben. Dadurch konnten diese vorübergehend nicht mehr genutzt werden, hieß in der Mitteilung.

Geldforderung

Anschließend hätten die Hacker Geld gefordert, um auf weitere Angriffe zu verzichten. Gegen sie wird nun unter anderem wegen Erpressung ermittelt. Weitere Angaben zu den betroffenen Unternehmen und Behörden sowie zu einem möglicherweise entstandenen Schaden machten die Ermittler nicht. (APA/dpa, 27.2.2019)