Harter Brexit-Poker um Termine und Fristen

Angekündigte Revolutionen finden nur selten statt. Das Londoner Unterhaus erlebte daher am Mittwoch nur ein weiteres Spiel auf Zeit

Vom einst angekündigten High Noon keine Rede: Vor halbleeren Rängen haben sich Regierung und Opposition Großbritanniens am Mittwochnachmittag erneut über den EU-Austritt gestritten. Den abendlichen Abstimmungen hatte Premierministerin Theresa May bereits am Dienstag die Brisanz genommen, indem sie erstmals die Verschiebung des geplanten Brexit-Termins zur Debatte stellte. Weiterhin sei es aber Ziel der Regierung, führte Vizepremier David Lidington aus, "die EU zu verlassen, wie es das Referendum von 2016 entschieden hat".

Seit der überwältigenden Ablehnung des Verhandlungspakets aus Austrittsvertrag und politischer Zukunftserklärung durch das Unterhaus Mitte Jänner hat die Regierung immer wieder neue Debatten anberaumt und eine neuerliche, dann "entscheidende" Abstimmung angekündigt. Finanzminister Philip Hammond sprach noch vergangene Woche vom Mittwoch als "High Noon".

12. März oder später

Dem neuen, von der Opposition scharf kritisierten Zeitplan zufolge sollen die Parlamentarier nun am 12. März erneut über die Vereinbarung mit Brüssel abstimmen. Findet sich dann erneut keine Mehrheit, sind Voten über den Chaos-Brexit ohne Austrittsvereinbarung ("no deal") sowie eine Verlängerung der Austrittsperiode um drei Monate geplant.

Welch verheerende Wirkung ein No Deal für die britische Wirtschaft hätte, legt nun eine Studie des Brexit-Ministeriums offen: Über die kommenden 15 Jahre würde das Wachstum um bis zu neun Prozent geringer ausfallen als bei normalen politischen Verhältnissen. Kurzfristig rechnen die Planer mit "stark reduzierter Kapazität" auf der Schiffsroute Calais–Dover, über die 30 Prozent des Güterverkehrs vom Kontinent auf die Insel gelangen. Die Folge wären erhebliche Preisanstiege, besonders für frische Lebensmittel.

Das Außenhandelsministerium hat eingeräumt, dass von 40 geplanten Handelsverträgen lediglich sechs unter Dach und Fach sind – darunter Vereinbarungen mit der Schweiz, Israel und den Färöer-Inseln. Die bilateralen Abmachungen sollen all jene Handelsverträge ersetzen, in deren Genuss Großbritannien als EU-Mitglied kam. Der zuständige Minister Liam Fox, ein Brexit-Befürworter, hatte noch 2018 den zeitnahen Abschluss mit sämtlichen Handelspartnern in Aussicht gestellt.

Im Unterhaus, aber auch bei den EU-Partnern, herrscht Verwirrung darüber, welchen Zweck die von May ins Auge gefaßte "kurze, zeitlich limitierte Verlängerung der Austrittsperiode" erfüllen könnte. Die Premierministerin hatte ausdrücklich die Möglichkeit in den Raum gestellt, es könne auch Ende Juni noch zum No-Deal-Brexit kommen – die Verschiebung würde also lediglich der besseren Vorbereitung des Chaos-Brexits dienen. Daran könnten die EU-Partner kein Interesse haben, betont der deutsche Brexit-Experte Detlef Seif im Gespräch mit dem STANDARD.

Brexiteers unter Druck

Die konservative Minderheitsregierung, die von der nordirischen Protestantenpartei DUP geduldet wird, hält an ihrem Ziel fest, die sogenannte Auffanglösung ("backstop") für Nordirland zeitlich zu begrenzen. Das lehnt die EU mit Verweis auf den Friedensprozess in Nordirland strikt ab, für den die Offenhaltung der inner irischen Grenze unerlässlich sei. Brexit-Minister Stephen Barclay und Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox wollen dazu weitere Gespräche in Brüssel führen.

Vage ist in London von einem Anhang zum Austrittsvertrag die Rede: Darin sollen beide Seiten rechtlich verbindlich erklären, dass sie ohne den Backstop auszukommen gedenken. Erstmals ließ am Dienstagabend der Anführer der konservativen Brexit-Ultras, Jacob Rees-Mogg, erkennen, seine Gruppe werde dem Austrittspaket mit Anhang womöglich zustimmen. Offenbar sehen sich die Brexit-Befürworter unter Druck, nachdem zu Wochenbeginn die oppositionelle Labour Party erstmals offiziell die Möglichkeit einer zweiten Volksabstimmung ins Spiel gebracht hat. (Sebastian Borger aus London, 27.2.2019)