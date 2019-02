TV-Tipps für Donnerstag: Beziehungswirren in Lieben und Lügen, Opernball und der Todeszug nach Yuma

Außerdem: Gottes Gastarbeiter – Ausländische Pfarrer in Bayern, Unter Verdacht: Die Guten und die Bösen, The Descendants und Tara – Mit Hirn, Charme und Melonen

18.30 MAGAZIN

Konkret: Saisonbeginn für Allergiker Etwa eine Million Österreicher sind Allergiker. Die häufigste Allergieform ist die Pflanzenallergie. Der Verein für Konsumentenschutzinformation hat Allergie-Medikamente getestet: Nasensprays und Nasentropfen sollen helfen. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Gottes Gastarbeiter – Ausländische Pfarrer in Bayern Die katholische Kirche hat ein Nachwuchsproblem. Deshalb holt sie sich Geistliche aus dem Ausland. Erwartet wird von ihnen, dass sie ihr Amt so ausüben wie ihre deutschen Kollegen. Über Hürden, mit denen die "Importpriester" zu kämpfen haben. Bis 20.15, Arte

20.15 ALLES WALZER

Opernball 2019 Der ORF-Hauptabend steht heute ganz im Zeichen des Wiener Opernballs. Um 20.15 gibt es einen ersten Blick zum roten Teppich. Ab 20.25 Uhr folgt die Doku Alles tanzt. Astrid Brunnbauer gibt darin Einblicke, wer bei "Alles Walzer" ganz offiziell die Tanzfläche stürmt und welcher Promi nur heimlich zur Musik swingt. Ab 21.10 Uhr begrüßen dann Mirjam Weichselbraun, Barbara Rett und Alfons Haider die Gäste, Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe kommentieren wieder.

Bis 00.15, ORF 2, 3sat

20.15 KRIMI

Unter Verdacht: Die Guten und die Bösen Zwei Polizisten greifen einen jugendlichen Flüchtling auf und bringen ihn ins Heim zurück. Er flüchtet aufs Dach, von dem er in den Tod springt. Senta Berger kämpft als Eva Maria Prohacek auch gegen Vorurteile in den eigenen Reihen. Bis 21.45, Arte

20.15 TRAGISCH UND KOMISCH

The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten (USA 1011, Alexander Payne) Alexander Paynes spaßige wie herzige Familienkomödie mit George Clooney als hawaiischem Familienvater in Nöten. Nach einem Unfall liegt seine Frau im Koma, er muss sich um die Töchter (Scottie ist zehn, Alex freche 17) kümmern. Nicht nur das, er erfährt auch, dass seine Frau eine Affäre hatte und sich von ihm trennen wollte. Bis 22.30, ATV 2

foxkino

21.30 DOKU-SOAP

Tara – Mit Hirn, Charme und Melonen Können Sie sich noch an Tara Tabitha erinnern? Gemeinsam mit Molti, Spotzl, Eigi und Pichler machte sie vor gefühlten Ewigkeiten in Saturday Night Fever auf sich aufmerksam. Jetzt ist sie zurück auf ATV und darf sich dort wöchentlich präsentieren. Unterstützt von ihrem Freund Maxim.

Bis 22.35, ATV

21.45 MINISERIE

Lieben und Lügen Wie gut kennt Louise ihren Ehemann Vincent, wie gut er sie? Seit zehn Jahren ist die Amerikanerin mit dem Franzosen verheiratet und lebt mit ihm in Paris. Er arbeitet als Softwareentwickler, hat berufliche Probleme und vermutet, dass sie eine Affäre hat. Geheimnisse tun sich auf, die die Beziehung und ihr bisheriges Leben mehr als gefährden. Arte zeigt alle drei Folgen der Miniserie von Nicolas Saada. Bis 00.10, Arte

foto: arte

22.20 AGENTEN IN AKTION

Die Stunde der Patrioten (The Patriot Games, USA 1992, Phillip Noyce) Harrison Ford ist als Ex-CIA-Agent für sein Vaterland im Einsatz, er und seine Familie werden in London Zeugen eines Attentats auf die Royals. Er schaltet IRA-Terrorist Miller aus, wird als Held gefeiert. Aber Miller will sich rächen. Bis 00.30, Puls 4

23.50 WESTERN

Todeszug nach Yuma (3:10 to Yuma, USA 2007, James Mangold) Remake des Glenn-Ford-Klassikers. "Die drei Protagonisten des Westerns verkörpern auf geradezu exemplarische Weise ebenso viele Strategien, mit dem Land und einer sich verändernden Gesellschaft umzugehen", schrieb der STANDARD. Mit Russell Crowe, Christian Bale. Bis 1.40, Servus TV