Die Sonne ist aufgegangen: Attersee porträtiert Josef Pühringer

Der Maler geizt nicht mit überbordender Symbolik

"Als ich heute Früh aufgestanden bin, habe ich mir gedacht, jetzt werde ich zum ersten Mal aufgehängt", scherzte Oberösterreichs Altlandeshauptmann Josef Pühringer am Mittwoch. Er hatte nicht etwa schlecht geträumt. Sondern in der Ahnengalerie im Linzer Landhaus wurde das offizielle Porträt des ehemaligen Landesvaters enthüllt. Gemalt hat es Christian Ludwig Attersee.

Zu Nackedeien, wie zuletzt beim Plakat für die Damenskibewerbe am Semmering geschehen, regte der Porträtierte den Maler zwar nicht an. Dennoch hat der Popartkünstler mit einer Vorliebe für große Gesten sich einiges überlegt. Eine gelbe Scheibe in der Brusttasche von Pühringers Hemd symbolisiert etwa "Sonne im Herzen", aus Pühringers Krawatte wachsen Blumen, aus seinen Handflächen sprudeln Wasser und Wein.

Quell der Lebensfreude

Als "Quellen positiver Nachrichten" sollen sie für Lebensqualität und Lebensfreude in Oberösterreich in der Ära Pühringers stehen. Von 1995 bis 2017 amtierte der nunmehrige Politpensionist als Oberster des gelobten Landes. Ein Vogel, der den bürstenhaft dichten Schopf des Ex-Politikers berührt, rundet die bildgewordene Ehrerbietung ab und demonstriert für Attersee Sicherheit und Vertrauen. Der Maler geizt nicht nur nicht mit der Symbolik, auch um große Worte war er bei der Enthüllung also nicht verlegen.

Es sei "sehr, sehr gelungen", freute Pühringer sich naturgemäß über das Gemälde. Sollte die Sonne am Himmel über Linz einmal nicht so strahlen wie am gemalten Herzen, ist das Werk übrigens in hellen Farben gehalten, damit es auch in schlecht beleuchteten Räumen hängen kann. Auf Attersee ist eben Verlass! Eine Freundschaft verbindet die beiden Männer seit Jahren oder wie Pühringer es arglos ausdrückte: der gebürtige Oberösterreicher Attersee sei immer "bereit gestanden, wenn es einen Wunsch gab". Die Sonne ist aufgegangen. (wurm, 27.2.2019)