Sundbys Sieg nach dem großen Knall

Norweger gewinnt über 15 km klassisch – Nach den Doping-Festnahmen war für den ÖSV nur Luis Stadlober am Start, der nicht in die Top 50 kam

Seefeld – Martin Johnsrud Sundby hat sich am Mittwoch bei frühlingshaften Temperaturen erstmals zum Einzel-Weltmeister gekürt. Der 34-jährige Norweger gewann bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld den Langlauf-Bewerb über 15 km klassisch in 38:22,6 Minuten. Sundby siegte 2,9 Sekunden vor dem Russen Alexander Bessmertnych und 20,4 vor dem finnischen Titelverteidiger Iivo Niskanen.

Sundby, der mit der Staffel sowohl bei Olympia (2018) und bei Weltmeisterschaften (2011, 2017) bisher vier Goldmedaillen gewonnen hat, ist u.a. auch dreifacher Weltcup-Gesamtsieger.

Stadlober am Start

Aus österreichischer Sicht war nach der Festnahme von Max Hauke (sowie dem nicht für diesen Bewerb genannten Dominik Baldauf) nur noch Luis Stadlober am Start. Stadlober landete mit 4:27,0 Minuten Rückstand nur auf Platz 56. "Es ist von Anfang nichts gegangen. Es war ein Kampf bis zum Schluss, es ist heute leider einfach nichts gegangen."

Die Doping-Razzia im eigenen Österreicher-Hotel hatte Stadlober mitbekommen. "Man versucht, das auszublenden. Ich wollte mich von der großen Bühne gut verabschieden, leider habe ich es nicht geschafft", so der immer wieder mit Rückenproblemen kämpfende Salzburger nach seinem letzten WM-Rennen.APA, 27.2.2019)

Ergebnisse vom klassischen Langlauf-Bewerb der Herren über 15 km

1. Martin Johnsrud Sundby (NOR) 38:22,6 Min.

2. Alexander Bessmertnych (RUS) 2,9 Sek.

3. Iivo Niskanen (FIN) 20,4

4. Andrej Larkow (RUS) 22,8

5. Didrik Tönseth (NOR) 24,3

6. Dario Cologna (SUI) 32,4

7. Sjur Röthe (NOR) 33,9

8. Alexander Bolschunow (RUS)

. Andrew Musgrave (GBR) je 58,5

10. Emil Iversen (NOR) 1:00,5 Min.

Weiter:

56. Luis Stadlober (AUT) +4:27,0 Min.

Nicht am Start:

Max Hauke (AUT), Andreas Veerpalu, Karel Tammjarv (beide EST), Alexej Poltoranin (KAZ)