Formel-1-Testfahrten nach Vettels Unfall unterbrochen

Entwarnung: "Nicht zu heftig" – Ursache noch unklar

Montmelo – Sebastian Vettel ist bei einem Crash während der Formel-1-Testfahrten auf dem Circuit de Catalunya in der Nähe von Barcelona unverletzt geblieben. "Gott sei Dank war der Einschlag nicht zu heftig", sagte der Ferrari-Pilot aus Deutschland am Mittwoch wenig später gegenüber Medienvertretern. Die Ursache sei noch nicht bekannt. "Wir sind drauf und dran, genau zu verstehen, was passiert ist."

Vettel war am Vormittag mit seinem Auto bei Kurve 3 im Kiesbett gelandet und in die Streckenbegrenzung gekracht. Der neue Ferrari wurde dabei stark beschädigt, die Session war längere Zeit unterbrochen. Als Vorsichtsmaßnahme musste der 31-Jährige anschließend eine kurze ärztliche Untersuchung über sich ergehen lassen. "Fahrer ok" ließ die Scuderia kurz darauf über ihre Social-Media-Kanäle wissen. Dem Unfall sei ein technisches Problem vorausgegangen.

Ferrari rätselt

Für den vierfachen Weltmeister sei klar gewesen, dass bei der vorderen linken Radaufhängung "irgendwas passiert ist. Danach hatte ich keine Chance mehr, das Auto weiter um die Kurve zu lenken". Was genau dieses Gebrechen verursacht hat, wisse man bei Ferrari aber noch nicht. Die Reparaturarbeiten waren am Nachmittag noch im Gange.

Prinzipiell habe er ein gutes Gefühl im neuen Dienstwagen. "Bis jetzt schaut alles gut aus", meinte Vettel gut zwei Wochen vor dem ersten Grand Prix des Jahres am 17. März in Melbourne. "Aber um genau zu sagen, wo man steht, wird es noch eine Weile dauern. Selbst in Melbourne, wenn wir mehr wissen, glaube ich, wird man noch ein bisschen warten müssen, bis wir auf andere Rennstrecken kommen." (APA, 27.2.2019)