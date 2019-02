Dopingrazzia in Seefeld: Langläufer Baldauf und Hauke festgenommen

Polizeiaktion "Aderlass" gegen Dopingnetzwerk bei Nordischer Ski-WM – ÖSV-Sportdirektor Gandler bestätigt Festnahme der ÖSV-Athleten

Seefeld – Während der Nordischen Ski-WM in Seefeld hat es eine großangelegte Polizeiaktion im Zusammenhang mit Doping gegeben. ÖSV-Sportdirektor Markus Gandler bestätigte im Interview mit dem ORF, dass die ÖSV-Langläufer Dominik Baldauf und Max Hauke festgenommen wurden. Das Duo war im Teamsprint überraschend Sechster geworden.

Dem Bundeskriminalamt sei es in Zusammenarbeit mit dem Zollfahndungsamt München in der Operation "Aderlass" gelungen, ein international agierendes Dopingnetzwerk zu zerschlagen, hieß es am Mittwoch. In einer koordinierten Aktion wurden demnach in Seefeld sowie in Deutschland neun Personen festgenommen und 16 Hausdurchsuchungen durchgeführt. Bei den festgenommenen Athleten handelt es sich neben den beiden ÖSV-Läufern um einen kasachischen und zwei estnische Spitzensportler.

Internationale Ermittlungen

Die Razzien fanden auf Anordnungen der Schwerpunktstaatsanwaltschaft München und Staatsanwaltschaft Innsbruck statt, teilte das österreichische Bundeskriminalamt mit. Über Hintergründe und Details wollten die Behörden bei einer Pressekonferenz um 15.00 Uhr in Innsbruck informieren.

Der Österreichische Ski-Verband (ÖSV), 2006 bei Olympia in Turin im Mittelpunkt eines großen Dopingskandals, kündigte eine Stellungnahme nach der Pressekonferenz in Innsbruck an.

Im Rahmen von seit mehreren Monaten andauernden internationalen Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Sportbetruges sowie der Anwendung von unerlaubten Wirkstoffen und Methoden zu Dopingzwecken sei eine in Deutschland ansässige kriminelle Organisation um einen 40-jährigen Sportmediziner ausgeforscht worden, hieß es in einer BK-Mitteilung.

"Traurig für uns alle"

ÖSV-Langlaufkoordinator Trond Nystad erklärte im ORF-Interview: "Ich habe keine Worte dafür. Es ist traurig für uns alle. Man fühlt sich verarscht. Wir arbeiten hier Tag und Nacht, um Erfolg zu haben und schnelle Ski ins Rennen zu schicken. Ich habe geglaubt, dass die Leute aus der Vergangenheit gelernt haben und so etwas nicht machen." Und: "Ich stehe für einen sauberen Sport. Wenn ich etwas gemerkt hätte, hätte ich sofort aufgehört. Das brauche ich nicht."



"Ich hoffe die Jungs haben die Eier, zu gestehen und alles zuzugeben", sagte der Norweger. "Ich habe in den Leistungstest keine Auffälligkeiten gesehen."

ORF-Co-Kommentator und Ex-Langläufer Alois Stadlober sagte: "Es sind alles mündige Athleten. Es ist möglich, dass man von außen nichts mitbekommt. Man kann nicht jedem Sportler einen Aufpasser zur Seite stellen. Im ÖSV hat man die Sportler gewarnt. Es steht nicht der Leistungsdruck im Vordergrund, sondern der saubere Sport."

Dürr-Aussagen als Auslöser

Die Aussagen des Skilangläufers Johannes Dürr waren laut Staatsanwaltschaft München Auslöser für die Ermittlungen. Der Niederösterreicher, der bei Olympia 2014 positiv auf EPO getestet und danach gesperrt worden war, hatte jüngst in einer ARD-Dokumentation umfassend über Dopingpraktiken im Leistungssport ausgepackt.

"Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin zunächst ein Ermittlungsverfahrens gegen unbekannt wegen der Anwendung von Dopingmethoden am Zeugen Johannes Dürr eingeleitet, dieses ist nun in ein Ermittlungsverfahren gegen konkrete Beschuldigte übergegangen", teilte Oberstaatsanwältin Anne Leiding in einer schriftlichen Mitteilung am Mittwoch mit. (APA/red, 27.2.2019)