Doping-Razzia in Seefeld: Zwei ÖSV-Langläufer betroffen

Polizeiaktion mit Doping-Hintergrund in Seefeld – ÖSV bestätigt, dass zwei österreichische Langläufer betroffen sind

Seefeld – Während der Nordischen Ski-WM in Seefeld hat es unbestätigten Meldungen zufolge eine Polizeiaktion im Zusammenhang mit Doping gegeben. Der österreichische Skiverband bestätigte dem STANDARD, dass zwei ÖSV-Langläufer von der Aktion betroffen sind.



Dem Bundeskriminalamt ist es in Zusammenarbeit mit dem Zollfahndungsamt München gelungen, ein international agierendes Dopingnetzwerk zu zerschlagen. In einer koordinierten Aktion wurden in Seefeld sowie in Deutschland insgesamt neun Personen festgenommen und 16 Hausdurchsuchungen gemacht.

Das österreichische Bundeskriminalamt kündigte eine Pressemitteilung für Nachmittag an. (red, 27.2.2019)