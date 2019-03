JTI führt Top Employer-Spitze an

JTI Austria ist erneut Top Employer #1

Von den in Österreich zertifizierten Top Employer-Unternehmen ist es JTI Austria nun zum dritten Mal in Folge gelungen, den ersten Platz zu belegen. Die Auszeichnung Top Employer Österreich wurde dem Unternehmen bereits zum sechsten Mal verliehen.

Seit 2014 zertifizierter Top Employer Österreich

JTI Austria erhält dieses Jahr zum sechsten Mal die Auszeichnung Top Employer Österreich. Darüber hinaus erhält der Konzern ebenfalls zum sechsten Mal in Folge das Zertifikat Top Employer Europe und feiert sein 5-Jahre-Jubiläum als Top Employer Global. Die Auszeichnung wird vom Top Employers Institute vergeben, einem der weltweit führenden Anbieter für die Zertifizierung von herausragenden Arbeitsbedingungen. Dabei wird besonders Wert auf Objektivität, Unabhängigkeit und kritische Selektion gelegt. "Wir sind stolz und freuen uns sehr, hier am Standort in Wien bereits seit 2014 den hohen Ansprüchen des Top Employers Institute gerecht zu werden", erläutert HR Director Christian Tobias.

Vielzahl an (Entwicklungs-)Möglichkeiten

Das Angebot an Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter ist ein maßgeblicher Faktor für die Zertifizierung von JTI als Top Employer. Als global tätiges Tabakunternehmen bietet JTI seinen Mitarbeitern unter anderem die Option, für eine bestimmte Dauer Erfahrungen in JTI-Niederlassungen rund um den Globus zu sammeln.

Vorreiter im Bereich Human Resources

Top Employer zertifizierte Unternehmen erfüllen eine Vorreiterrolle im Bereich Human Resources, indem sie auf Mitarbeiterentwicklung setzen und sich um eine kontinuierliche Optimierung des Arbeitsumfeldes bemühen. "JTI stellt sicher, die richtigen Menschen mit den richtigen Fähigkeiten zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Position zu haben. Damit wollen wir den sich stetig ändernden Bedingungen und Anforderungen der heutigen Arbeitswelt in optimaler Weise begegnen", so Tobias weiter. Besonders in einem stark regulierten Bereich wie der Tabakindustrie ist es wichtig, für die Zukunft bestmöglich gerüstet zu sein. Daher ist es für JTI Austria eine Prämisse, seinen Mitarbeitern adäquate Arbeitsbedingungen zur persönlichen Entfaltung im Konzernumfeld zu bieten. #joinJTI

Über JTI

Japan Tobacco International ist ein führendes internationales Tabakunternehmen mit Konzernsitz in Genf. Als Teil der JT-Gruppe vertreibt JTI seine Marken in rund 130 Ländern und beschäftigt etwa 40.000 Mitarbeiter in 77 Ländern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.jti.com/careers