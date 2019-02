"Elite Dangerous": Im All verschollener Spieler wurde gerettet

Die Rettungsaktion der Fuel Rats war ein voller Erfolg

Jener im All verschollene Elite Dangerous-Pilot, der seit drei Monaten aufgrund eines leeren Tanks in weit entfernten Sphären herumschwebte, wurde nun gerettet. Nach drei Monaten an der gleichen Stelle, erreichten die sogenannten Fuel Rats den Mann und brachten ihn in Sicherheit. Die Gruppe ist bei dem Spiel eine Art ÖAMTC und kann jederzeit kontaktiert werden, sollte man irgendwo gestrandet sein.

Mehrere Tage lang unterwegs

In einem Blog-Eintrag hat einer der Rettungskräfte die Aktion protokolliert. Um Commander "Deluvian" zu retten, war äußerst viel Vorbereitung nötig, da sich das Raumschiff des Mannes zehntausende Lichtjahre entfernt befand und viel Sprit auf Vorrat getankt werden musste. Mehrere Tage lang waren die Fuel Rats unterwegs, um Commander "Deluvian" zu retten.

foto: cmdr highwaywarrior

Rekordversuch gescheitert

Die virtuelle Rettungsaktion war deswegen notwendig, weil der Spieler mit seinem Raumschiff einen neuen Rekord aufstellen wollte. Sein Plan war es, eine neue Maximaldistanz zu reisen. Allerdings ging dem Mann irgendwann der Sprit aus, weshalb der Rekordversuch nicht aufging. Zumindest seine persönliche Bestleistung hat Commander "Deluvian" übertroffen. (red, 27.2.2019)