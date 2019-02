Schlager zu Leipzig? Freund dementiert

Der ÖFB-Teamspieler soll laut "Salzburger Nachrichten" bereits einen Vertrag unterschrieben haben. Sportdirektor Freund winkt ab

Salzburg – Mit Xaver Schlager steht laut einem Bericht der "Salzburger Nachrichten" vom Mittwoch der nächste Salzburg-Profi vor dem Wechsel zum Schwesterklub RB Leipzig. Der 21-jährige Mittelfeldspieler soll demnach beim deutschen Bundesligisten bereits einen Vertrag unterschrieben haben und im Sommer wechseln. Bei Salzburg zeigte man sich über den Bericht verärgert.

"Ich habe mit Xaver selbst gesprochen, und er hat mir bestätigt, dass er keinen Vorvertrag oder Ähnliches bei RB Leipzig unterschrieben hat. Er konzentriert sich, so wie wir alle, auf unsere spannenden Aufgaben in Meisterschaft, Cup und Europa League", sagte Sportdirektor Christoph Freund in einem Statement.

Schlager wäre der nächste Akteur, der von Salzburg nach Leipzig transferiert wird. Im Sommer wird Hannes Wolf nach Sachsen wechseln, wie vor einem Monat bekannt wurde. In der Winterpause ging bereits Amadou Haidara diesen Weg. Schlagers Vertrag bei Salzburg läuft noch bis 2021. (APA, 27.2.2019)