Wie der Karfreitag heuer zum "persönlichen Feiertag" wird und was sich sonst noch ändert

Bekommen auch Atheisten frei und wie kommen Arbeitnehmer zu einem freien Karfreitag 2019? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick

Noch ist nichts beschlossen, aber die Würfel sind gefallen. Die Regierungsparteien haben einen Gesetzesentwurf vorgelegt, mit dem der Streit um den Karfreitag beendet werden soll. Die Eckpunkte: Der Feiertag für Evangelische und Altkatholische wird fallen, dafür sollen sich aber alle Bürger einen "persönlichen Feiertag" nehmen können. Doch was bedeutet das genau? DER STANDARD hat sich den Gesetzestext angesehen, so wie er heute in den Nationalrat eingebracht und beschlossen werden soll, und die wichtigsten Fragen beantwortet. Da es sich noch um einen Entwurf handelt, sind Änderungen nicht ausgeschlossen:

Wie kann ich mir heuer am Karfreitag freinehmen?

Theoretisch können sich alle Arbeitnehmer, die möchten, freinehmen. Die neue Regelung sieht vor, dass einmal im Jahr jeder Arbeitnehmer "den Zeitpunkt des Antritts seines Urlaubstags" einseitig bestimmen kann. Bisher galt, dass Arbeitgeber und ihre Mitarbeiter Einvernehmen darüber erzielen müssen, wann ein Urlaub angetreten werden kann.

Grundsätzlich heißt es im neuen Gesetz, dass der Arbeitnehmer diesen Tag künftig drei Monate im Vorhinein schriftlich bekanntgeben muss.

Aber: 2019 gilt diese Frist einmalig nicht. In den ersten drei Monaten, nachdem die neuen Bestimmungen zum persönlichen Feiertag in Kraft treten, müssen Arbeitnehmer laut Gesetzesentwurf nur zwei Wochen vorher bekanntgeben, wann sie freihaben wollen. Für den Karfreitag 2019 wird sich das also ausgehen, da die Regierungsparteien schon heute eine Beschlussfassung im Nationalrat anstreben.

Wer kann sich jetzt freinehmen, kann sich auch ein Atheist einen persönlichen Feiertag nehmen?

Den persönlichen Feiertag kann jeder Arbeitnehmer in Österreich beantragen, ganz gleich, ob er oder sie religiös ist oder nicht. Eine Angabe von Gründen, warum jemand ausgerechnet am Tag X frei haben will, ist nicht notwendig.

Kann mich mein Arbeitgeber zwingen, dennoch zu arbeiten?

Nein. Laut Gesetz kann der Arbeitnehmer an seinem "persönlichen Feiertag" dennoch arbeiten, wenn ihn der Arbeitgeber darum ersucht, den Urlaubstag doch nicht anzutreten. In diesem Fall muss der Arbeitgeber aber den Tag doppelt bezahlen. Einmal das normale Entgelt und einmal die Entgeltfortzahlung für den Urlaubstag (auch wenn dieser nicht konsumiert wird).

Der Jurist Martin Risak macht in diesem Zusammenhang auf einen interessanten Aspekt aufmerksam: Wenn sich Arbeitnehmer eines Betriebs absprechen und alle denselben Tag zum persönlichen Feiertag erklären, können sie damit Druck auf den Arbeitgeber ausüben um Zuschläge zu kassieren. Denn wenn an dem Tag nicht ohnehin produktionsfrei ist, braucht der Unternehmer seine Angestellten. Wichtig: Wer einen Urlaubsantrag stellt, dann aber doch arbeitet, bekommt die Zuschläge und verliert keinen Urlaubstag. Wohl aber hat er dann kein Recht mehr, nochmal im Jahr einseitig einen Urlaub zu beantragen.

Bekomme ich einen extra Urlaubstag für den "persönlichen Feiertag"?

Nein. Extra Urlaub gibt es nicht. Dieser Punkt sorgt auch für heftige Kritik der Opposition, aber auch der Gewerkschaften. Den de facto führt die neue Regelung dazu, dass Evangelische schlechter gestellt werden als bisher: Für sie war der Karfreitag bisher ein Feiertag, nun müssen sie einen Urlaubstag dafür verwenden, auf den sie freilich Anspruch haben.

orf

Um diese Lösung durchzusetzen, muss die Regierung auch in einen Kollektivvertrag eingreifen und den so genannten Generalkollektivvertrag ändern. In diesem Kollektivvertrag, den der ÖGB mit der Wirtschaftskammer geschlossen hat, wird festgehalten, dass der Karfreitag für Evangelische ein Feiertag ist. Diese Bestimmung fällt. Ebenfalls dort festgeschrieben ist, dass Jom Kippur ein Feiertag für Juden ist. Daran ändert sich vorerst nichts.

Haben auch Beamte und Lehrer Anspruch auf einen "persönlichen Feiertag"?

Beamte sollen den Anspruch bekommen. In den Erläuterungen zum neuen Gesetz wird explizit festgehalten, dass Lehrer von der neuen Regelung nicht betroffen sein sollen und keinen persönlichen Feiertag bekommen werden. Da an Karfreitagen ohnehin schulfrei ist, ändert sich für diese Gruppe nichts. (András Szigetvari, 27.2.2019)