ORF und Privatsender wollen über 5G funken – unabhängig von SIM

Senderfirma ORS und Privatsenderverband für 5G-Broadcast auf bisherigen TV-Frequenzen – VÖP will Mobilfunk zu österreichischen Inhalten verpflichten

Wien – Die nächste Mobilfunkgeneration 5G kann Videos und Ton nicht nur streamen, sondern wie der gewohnte Rundfunk über Antenne an viele Empfänger (und datensparend) senden. Das nützt auch Menschen mit wenig Interesse am linearen Fernsehen – spätestens wenn etwa bei sportlichen Großereignissen von Skirennen bis Fußball-WM die mobilen Datennetze an ihre Grenzen gehen. Die ORF-Sendertochter ORS will auf bisherigen TV-Frequenzen künftig 5G-Broadcast unabhängig von der verwendeten SIM-Karte ausstrahlen.

Wünsche für die große 5G-Auktion

Die Republik versteigert gerade die ersten 5G-Frequenzen (im Gigahertzbereich). Die große Auktion für drei Frequenzbänder (700/1500/2100) soll noch 2019 anlaufen, 2020 sollen die Frequenzen vergeben werden. Mittwoch endete die Konsultation der Rundfunk- und Telekomregulierung (RTR) GmbH für diese große Ausschreibung.

Unabhängig von SIM-Karte

ORS und Privatsender fordern da ungewohnt einträchtig ein 5G-Broadcast-Netz auf den Frequenzen zwischen 470 und 700 Megahertz, die auch künftig dem Rundfunk vorbehalten sein sollen. Und sie verlangen Auflagen für die künftigen 5G-Mobilfunkbetreiber in der großen Ausschreibung. Sie sollen – von der SIM-Karte unabhängige – Empfangseinrichtungen für 5G-Broadcast in jenen 5G-Handys nicht sperren dürfen, die sie mit ihren Mobilfunkverträgen anbieten.

Verpflichtende Kooperation Mobilfunker/Rundfunk

Der Privatsenderverband VÖP fordert in seiner Stellungnahme zur 5G-Konsultation zudem "regulatorische Maßnahmen, die eine faire und funktionierende Zusammenarbeit zwischen Mobilfunknetzen, Rundfunk- und Inhalte-Anbietern und dem oder den Anbieter/n von 5G-Broadcast-Netzen sicherstellen".

Sehr ähnlich wünscht sich die ORF-Sendertochter ORS die "Verpflichtung" künftiger 5G-Mobilfunker, mit 5G-Rundfunknetzbetreibern "auf Basis fairer, angemessener und nicht-diskriminierender Bedingungen vertraglich zu kooperieren und eine Koppelung dieser Netze und Dienste – sowohl in Bezug auf lineare als auch nichtlineare Angebote – zuzulassen".

ORS will 5G-Broadcast übernehmen

Die ORS will selbst eine (möglichst die einzige) 5G-Broadcast-Plattform betreiben und für den nahtlosen Übergang von linearem Fernsehen und Video auf Abruf mit Mobilfunkern zusammenarbeiten. Sie hat schon die bisherigen Rundfunk-Senderstandorte für diese Technologie, die im Gegensatz zum kleinzelligen Mobilfunk hohe Masten mit großer Reichweite braucht.

Gemeinsame Frequenzökonomie

ORS-Geschäftsführer Michael Wagenhofer erinnert auf STANDARD-Anfrage an eines der deklarierten Ziele der großen 5G-Ausschreibung: eine "effiziente Frequenznutzung" sicherzustellen. "Wenn Mobilfunk und ein echtes Broadcast-Netz zusammenwirken, entsteht größtmögliche Frequenzökonomie", sagt Wagenhofer. Die vorhandenen Bandbreiten würden am besten genützt, mit Broadcast-Technologie, wenn eine größere Zahl von Kunden Inhalte parallel (wie beim klassischen Fernsehen oder Radio) nutzen, und internetbasiertem Mobilfunk für den einzelnen Abruf von Inhalten oder auch für Interaktion mit Inhalten etwa über einen TV-Rückkanal.

Kleiner betriebswirtschaftlich-strategischer Haken: Mobilfunkbetreiber verdienen an der Datennutzung, nicht aber an ohne Zusatzkosten und unabhängig von der SIM-Karte zugänglichem Rundfunk. Zu diesem "SIM-free"-Zugang wollen die ORS und der Privatsenderverband Mobilfunkbetreiber verpflichtet wissen.

Mit 5G-Broadcast soll "die Verfügbarkeit vielfältiger Broadcast-Inhalte (Audio/Radio, TV/Video, Inhalte für autonomes Fahren, großflächige Benachrichtigung im Katastrophenfall usw.) auf sämtlichen gängigen SIM-Karten unabhängig möglich sein", schreibt der VÖP in seiner Stellungnahme.

Kostenlos via Mobilfunk zu österreichischen Online-Inhalten

5G Broadcast dürfte bis zur Umsetzung noch ein paar Jahre dauern, müsste aber nach Ansicht der Sender schon in den Auktionsbedingungen festgehalten werden.

Die Privatsender haben auch eine kurzfristige Forderung: Sie verlangen auch eine Art "Must Carry"-Pflicht für Mobilfunker, österreichische Kanäle/Inhalte in ihren Bewegbildangeboten und -paketen "zu gleichwertigen Bedingungen" wie etwa auch für ihre eigenen Inhalte anzubieten (und zu bewerben), etwa auch bei vorinstallierten Apps und Bündelangeboten. Die österreichischen Rundfunkanbieter sollen auch Zugriff auf "relevante Daten" zu Nutzung und, soweit datenschutzrechtlich möglich, Nutzern bekommen. "Must Carry"-Verpflichtungen gibt es etwa auch für TV-Kabelnetze.

Der VÖP verlangt eine "Auflage" für die 5G-Ausschreibung, die Betreiber verpflichtet, "ihren Endkunden den mobilen Zugang zu den online abrufbaren Programmangeboten österreichischer Radio- und TV-Veranstalter einfach und kostenfrei zu ermöglichen".

Das Regierungsprogramm verspreche schließlich die Förderung österreichischer Medienangebote – wörtlich etwa: "aktive Standortpolitik für österreichische Inhalte". Mit dem EU-Gebot der Netzneutralität sei das vereinbar. (fid, 27.2.2019)