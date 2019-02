Runder Tisch: Tirol sucht nach Kuhattacken-Urteil Lösungen

Nach brisantem Kuhattacken-Urteil lädt die Landwirtschaftskammer Vertreter aus Politik, Tourismus und des Alpenvereins zum Gespräch. Um Einzelfälle geht es nicht mehr, rasche Lösungen werden gebraucht

Die Aufregung nach dem erstinstanzlichen Urteil zur tödlichen Kuhattacke in Tirol ist nach wie vor groß. Wie berichtet, wurde der Landwirt, dessen Kühe 2014 auf der Pinnisalm im Stubai eine deutsche Urlauberin tödlich verletzt hatten, zu hohen Schadenersatzzahlungen an die Hinterbliebenen verurteilt. Der Beklagte hat bereits Berufung angemeldet, dennoch sieht die Landwirtschaftskammer Tirol (LKT) Handlungsbedarf und hat deshalb für heute, Mittwoch, zum runden Tisch geladen.

Neben Landeshauptmann Günther Platter und seinem Stellvertreter Josef Geisler, beide von der ÖVP, werden auch Vertreter aus der Tourismuswirtschaft und des Alpenvereins zum Gespräch erwartet. Es gehe darum, im Hinblick auf den nahenden Sommer alle aus dem Urteil erwachsenden Fragen zu klären. Noch am Mittwoch will LKT-Präsident Josef Hechenberger erste Ergebnisse präsentieren.

Hinweise allein nicht mehr ausreichend

Schon 2014, kurz nach dem tödlichen Unglück, wurde ein solcher runder Tisch in Tirol einberufen. Damals einigte man sich auf eine Informationsbroschüre sowie entsprechende Hinweistafeln, die an den Almen anzubringen seien, um vor den Gefahren einer Mutterkuhherde zu warnen.

Doch das allein werde diesmal nicht genügen, glaubt der Rechtsanwalt Andreas Brugger, der die Tiroler Gegebenheiten kennt. "Praktisch wird es nicht mehr gehen, einfach schulterzuckend weiterzumachen und auf die Eigenverantwortung zu verweisen", sagt Brugger. Denn Attacken von Almkühen auf Wanderer haben sich in den vergangenen Jahren gehäuft. "Und je vorhersehbarer die Unfälle, desto höher die Sorgfaltspflicht des Tierhalters", erklärt der Jurist.

Während Kühe noch relativ neue Materie für die Justiz darstellen, biete die Rechtsprechung zu Pferden brauchbare Beispiele, so Brugger: "Dort sind die Halter zu massiven Maßnahmen verpflichtet, um diese großen Fluchttiere etwa gegenüber Straßen abzugrenzen." Letztlich, so der Jurist, werde man wohl nicht um teilweise Wegsperrungen oder Einzäunungen umhinkommen. Denn das Gesetz sage sehr klar, dass Tierhalter dazu verpflichtet sind, ihre Tiere sicher zu verwahren.

Versicherungen als Lösung

Seitens der Landespolitik strebt man eine Versicherungslösung an. Die Vorbereitungen dafür würden bereits "auf Hochtouren laufen", hieß es am Dienstag. Um zu verhindern, dass die Bauern im kommenden Sommer ihr Vieh nicht mehr auftreiben, wie das Einzelne bereits angedacht haben, will man auf die Erfahrung in anderen Bereichen bauen. Hinsichtlich einer Versicherung für Wegehalter sei etwa das Tiroler Mountainbikemodell ein praxiserprobtes Beispiel. Bei der Haftpflichtversicherung gebe es Lösungen im Sportbereich, die man prüfe. (ars, 27.2.2019)