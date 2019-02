Informatik NEU denken

Informationen und Daten – das zu bebildern, ist oft nicht leicht. Kevin Stessel hilft als Testimonial der FH JOANNEUM dabei und wurde einen Tag lang beim Studieren begleitet. Was er lernt und welche Eigenschaften FH-Studierende mitbringen sollten, hat er berichtet.

Kevin Stessel studiert an einem der neuesten Masterstudiengänge der FH JOANNEUM: Bei "Data and Information Science" befasst er sich mit Big Data und was man aus den anfallenden Datenmengen lernen kann.

Sie haben sich mit "Informationsmanagement" für einen IT-Bachelor der FH JOANNEUM entschieden. Warum?

Ich habe mich schon während meiner Schulzeit für eine technische Ausbildung entschieden. Mit der Studienwahl wollte ich mein bestehendes Wissen vertiefen und gleichzeitig auch Grundlagen in den anderen Bereichen der IT erlangen. "Informationsmanagement" hat mir das ermöglicht.

Sie haben gerade das erste Semester Ihres Masterstudiums "Data and Information Science" abgeschlossen. Warum sind Sie an der FH JOANNEUM geblieben?

Prüfungen, ein fixer Stundenplan oder regelmäßige Praxisphasen – ich war mit den Abläufen der FH JOANNEUM durch mein Bachelorstudium schon vertraut. Sich nicht mit Studienkolleginnen und -kollegen um einen Prüfungsantritt oder Platz im Hörsaal matchen zu müssen und in Praktika Erfahrungen zu sammeln, hat mir sehr gut gefallen. Deshalb habe ich direkt an der FH JOANNEUM nach einem passenden Masterstudium gesucht und "Data and Information Science" gefunden.

Warum empfehlen Sie ein Studium an der FH JOANNEUM weiter?

Ein Studium an der FH JOANNEUM bietet sehr viel Abwechslung und praxisnahe Übungen, die einem später im Berufsleben helfen.

foto: fh joanneum / manfred terler

Was muss man für ein IT-Studium mitbringen?

Für ein Masterstudium muss man ein gewisses Grundwissen mitbringen und den Willen haben, sich im jeweiligen Bereich weiterzubilden. Zusätzlich sollte man auch Durchsetzungsvermögen haben und stressresistent sein – davon profitiert man in der Prüfungszeit. Was auch hilft: offen für Neues und teamfähig zu sein.

Was ist das Beste am Studium?

"Data and Information Science" ist besonders praxisnah. Wir dürfen mit echten Daten aus der Wirtschaft arbeiten und diese analysieren. Zusätzlich wird der Einsatz der verschiedenen Systeme in der Praxis aufgezeigt. So lernen wir die Programme nicht nur kennen, sondern können entscheiden, welches wann und wie eingesetzt werden kann.

Was sind die Herausforderungen?

Das Studium findet in geblockter Form statt. Es gibt daher Tage, die ich von früh bis spät an der Hochschule verbringe – in Vorlesungen oder gemeinsam lernend. Das kann zeitlich eine Herausforderung sein, weil viele Studierende meines Studiengangs an den freien Tagen unter der Woche beruflich tätig sind. Dazu kommt noch, dass es Projektarbeiten gibt, die in der Prüfungszeit abzugeben sind. Um dies zu schaffen, ist ein gutes Zeitmanagement unumgänglich.

foto: fh joanneum / manfred terler

Was haben Sie nach Ihrem Abschluss beruflich vor?

Es soll für mich in den Bereich Systemadministration, Datenbankadministration oder Data Science gehen.