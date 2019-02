Karfreitags-Chaos: Jetzt soll Urlaubstag statt Feiertag kommen

Die Karfreitagsregelung soll am Mittwoch beschlossen werden. Vom halben Feiertag ist man abgekommen

Wien – Nun ist es fix, sofern beim Karfreitag überhaut etwas fix sein kann. Die Regierung hat ihren bisherigen Lösungsansatz verworfen, wonach der Karfreitag künftig für alle ein halber Feiertag werden sollte. Jetzt haben sich die Regierungskoordinatoren Gernot Blümel (ÖVP) und Norbert Hofer (FPÖ) auf folgende Variante festgelegt. Jeder bekommt einen "persönlichen Feiertag".

Das heißt konkret: Die Evangelischen und Altkatholiken verlieren den freien Karfreitag. Wollen sie an ihrem höchsten Feiertag freihaben, müssen sie einen Urlaubstag opfern. Allerdings besteht ein einseitiger Rechtsanspruch, wie die beiden Minister mitteilten. Dass somit Protestanten einen freien Tag verlieren, bezeichnete der evangelisch-lutherische Bischof Bünker als "Wermutstropfen". Positiv strich er hervor, dass es sich um eine diskriminierungsfreie Lösung handle.

Vor der Einigung hatte es hitzige Diskussionen gegeben. Auch im Gespräch war offenbar, dass der Karfreitag für alle ein Feiertag wird, im Gegenzug der Pfingstmontag abgeschafft wird. Eine Lösung, die bereits einmal diskutiert und wieder verworfen worden ist.

Beschluss im Nationalrat

Die durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, wonach die Bevorzugung einzelner religiöser Gruppen nicht zulässig ist, erzwungene Neuregelung soll am Mittwoch im Nationalrat beschlossen werden. Eine Verschiebung des Beschlusses wäre theoretisch zwar möglich, allerdings würde aufgrund des Fristenlaufs das angestrebte Inkrafttreten für den Karfreitag am 19. April 2019 dann schwierig werden.

Der Generalsekretär der katholischen Bischofskonferenz, Peter Schipka, bezeichnete es als "erfreulich, dass eine Lösung gefunden wurde, die für Evangelische und Altkatholiken akzeptabel ist und ihnen ermöglicht, den Karfreitag als Feiertag in gewohnter Weise zu begehen." Der katholischen Kirche sei es von allem Anfang an wichtig gewesen, dass Evangelische weiterhin den Karfreitag als Feiertag begehen können, erinnerte Schipka daran, dass auch Kardinal Christoph Schönborn dies eingemahnt hatte. Dass jetzt eine zufriedenstellende Lösung zustande gekommen sei, "ist Zeichen einer religionsfreundlichen Politik gerade im Blick auf Minderheiten", sagte Schipka laut Kathpress. (as, 26.2.2019)