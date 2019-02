New Orleans Beignets

Was bei uns Faschingskrapfen, sind in New Orleans dick mit Staubzucker bestreute Beignets

Nächsten Dienstag ist Faschingsdienstag. In New Orleans wird der "Fat Tuesday" oder "Mardi Gras" ganz besonders ausgelassen gefeiert. Beignets dürfen dabei keinesfalls fehlen.

Die Teigtaschen, für die New Orleans bekannt ist, lassen sich wohl am besten als eine Mischung aus Polsterzipf/Schürfeln/Hasenöhrl und Krapfen beschreiben. Nicht ganz so flach wie Hasenöhrl, aber auch nicht ganz so dick und flaumig wie Krapfen – und gefüllt sind Beignets auch nicht. Ihr Markenzeichen ist eine mehrere Millimeter dicke Staubzuckerschicht, die die Beignets bedeckt. Also nicht zu sparsam damit umgehen, auch wenn wir es als Österreicher anders gelernt haben.

foto: ursula schersch Beignet essen in New Orleans.

Zutaten

für ca. 40 Stück mit 6x6 cm

170 ml warmes Wasser

170 ml warme Milch

7 g Trockengerm oder 1/2 Würfel (21 g) frischer Germ

30 g Butter, zerlassen

1 Ei (M)

40 g Zucker

1 gestr. TL Salz (4 g)

450 g glattes Mehl, W700

Außerdem:

3/4 – 1 Liter Sonnenblumenöl zum Frittieren

Staubzucker zum Bestreuen

Zubereitung

Hinweis: Der Teig ist sehr weich. Ich empfehle daher die Zubereitung in der Küchenmaschine mit Knethaken – notfalls aber auch per Hand machbar.