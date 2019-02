Clasico-Doppel startet im Cup

Zuerst Rückspiel im Cup, am Samstag folgt für Real das "Finale" in der Liga

Madrid/Barcelona (APA/AFP) – In Spaniens Fußball steht das entscheidende Cup-Rückspiel zwischen Real Madrid und Barcelona an. Nach dem 1:1 im Hinspiel ist der Ausgang des Halbfinales offen, beide Mannschaften haben in der Liga zuletzt gewonnen. Die Überform von Lionel Messi macht den zuhause spielenden Madrilenen keine Angst. Vier Tage später steht dort in der Liga ein weiteres Duell der beiden Erzrivalen auf dem Programm.

Der 30-fache Cup-Champion Barcelona reist mit einem Messi in Topform nach Madrid. Der Argentinier erzielte beim 4:2 gegen Sevilla drei Tore und bereitete den Endstand vor. Noch sind die Katalanen in drei Bewerben mit Titelchancen vertreten. "Wir geben in jedem Wettbewerb alles und schenken keinen Titel her", betonte der Argentinier. Der Schritt ins Bernabeu, wo Messi in 19 Spielen 15-mal getroffen hat, werde schwer genug. "Aber wir reisen nach Madrid, um zu gewinnen und wir sind sicher, dass wir es auch schaffen." Barca war zuletzt viermal in Serie Cupsieger.

Keine Angst

Bei Real will selbst Youngster Vinicius Junior keine Angst vor dem fünfmaligen Weltfußballer haben. "Messi ist ein unglaublicher Spieler, aber niemandem wird angst und bange", meinte der 18-jährige Brasilianer und betonte trotzig: "Wir haben die besten Spieler der Welt."

Im Hinspiel bereitete Vinicius den Katalanen durchaus einige Probleme, die Besonderheit des Clasicos zog auch ihn schnell in den Bann. "Zwei Clasicos innerhalb von einer Woche. Das wird jedem Fußballfan gefallen. Ich selbst habe große Lust darauf", betonte er.

Obwohl die Madrilenen in der Liga neun Punkte hinter dem Rivalen zurückliegen, schielen sie noch auf den Meistertitel. "Solange die Mathematik nicht das Gegenteil beweist, verabschieden wir uns nicht von der Meisterschaft", sagte Verteidiger Daniel Carvajal. Seine Mannschaft ist gegen Barcelona seit mittlerweile sechs Spielen (Liga und Cup) sieglos. Carvajal: "Der Clasico am Samstag ist für uns ein Finale. Aber zuerst steht das Pokalspiel am Mittwoch an." Im zweiten Halbfinale duellieren sich Betis Sevilla und Valencia, dieses Hinspiel endete 2:2. (APA, 26.2.2019)