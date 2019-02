Google vor Vorstellung von "Netflix für Spiele" und eigener Konsole

Soll im Rahmen der GDC im März enthüllt werden

Google steht offenbar kurz davor, mehr Details zu "Project Yeti" zu verlautbaren. Wie The Verge berichtet, will der Konzern mehr Infos dazu im Rahmen der Game Developers Conference im März veröffentlichen. Pressevertreter wurden zudem Event am 19. März bereits eingeladen – worum es konkret geht, wird allerdings nicht verraten. Bei der Einladung zu der Veranstaltung ist nur ein GIF inkludiert, in dem ein langer Gang zu sehen ist, wo am Ende ein helles Licht strahlt.

foto: google

Eigene Hardware und eigener Dienst

Bei "Project Yeti" dürfte es sich wohl um die Games-Streaming-Offensive von Google handeln. Eigene Hardware und ein spezieller Dienst sollen demnach in Arbeit sein. Laut 9to5Google soll beides bei dem Event gezeigt werden. Ein vorläufiger Test im Rahmen von Project Stream hat gezeigt, in welche Richtung die Arbeit geht. So konnten Tester Assassin's Creed Odyssey ganz einfach im Browser spielen. Von einer eigenen Konsole war damals nicht die Rede. Bei Project Yeti ist diese nun aber dabei – inklusive Controller. (red, 26.9.2019)