Migräne durch Herzschrittmacher geheilt

Chinesische Forscher berichten von eine Patientin, deren Migräne durch den Einsatz eines Herzschrittmachers verschwand

Ein gemeinsames Auftreten von Kopfschmerz und Herzproblemen, wie beispielsweise einer Herzrhythmusstörung (Arrhythmie), ist nicht selten. Allerdings ist bisher unklar, wie diese beiden Probleme zusammenhängen. Chinesische Neurologen des Second Hospital of Jilin University berichteten nun von der Suche nach Ursache und Lösung bei einer Patientin, die unter migräneartigen Kopfschmerzen litt.



Die 63-jährige Patientin litt seit zwei Jahren unter migräneartigen Kopfschmerzen mit visueller Aura. An Erkrankungen von Augen oder Gehirn litt die Patientin nicht, diese konnten also als mögliche Auslöser der Migränesymptome ausgeschlossen werden. Eine Herzuntersuchung fand allerdings Auffälligkeiten im Langzeit-EKG, in dem der Herzrhythmus über 24 Stunden gemessen wurde: eine Herzrhythmusstörung. Ein bildgebendes Verfahren (transkranielle Dopplersonografie) zeigte anschließend auch eine mögliche Schädigung in der Kopfschlagader, die durch die Herzprobleme verursacht sein konnte.

Wenn es am Blutdurchfluss liegt

Die behandelnden Ärzte vermuteten nun, dass die Migräne eine Folge der Herzrhythmusstörung war: wird durch den gestörten Herzrhythmus die Schlagader geschädigt, fließt nicht ausreichend Blut in das Gehirn. Dies kann zu migräneartigen Kopfschmerzen führen.

Die Patientin erhielt einen Herzschrittmacher, der nun die Unregelmäßigkeiten des Herzschlags ausgleichen sollte. Sowohl die visuelle Aura als auch der Kopfschmerz verschwanden nach der Schrittmacher-Implantation. Die Autoren beschreiben ihres Wissens nach zum ersten Mal migräneartige Kopfschmerzen als Folge beziehungsweise Symptom einer Herzrhythmusstörung.

Solche Störungen des Herzschlags können die Hauptschlagadern wie beispielsweise die Kopf-/Halsschlagader schädigen. Dadurch gelangt dann weniger Blut zum Gehirn. Die Folge kann migräneartiger Kopfschmerz, in diesem Fall sogar mit visueller Aura, sein. In solchen Fällen kann daher ein Herzschrittmacher eine grundlegende Behandlungsoption für die Migränesymptome sein. Für Patienten mit plötzlich einsetzender Migräne oder sich plötzlich verändernder Kopfschmerzen kann also eine Abklärung von Herz-Kreislauf-Problemen eine echte Chance auf Besserung sein. (red, 26.2.2019)