"Selber blöd!": Wenn Kinder Schimpfwörter verwenden

Manchmal muss es einfach raus: Auch kleine Kinder schimpfen manchmal gerne. Welche Schimpfwortkreationen hat Ihr Kind schon von sich gegeben?

Irgendwann ist es so weit. Aus dem süßen unschuldigen Kindermund kommt plötzlich ein wutentbranntes "Scheiße!". Spätestens im Kindergartenalter erweitert sich der Sprachschatz enorm, aber eben nicht nur in die gewünschten Richtung. "Furzgesicht", "dumme Kuh" oder "Blödmann" ist nicht selten von Kindern zu hören und gehört vermutlich noch zu den harmloseren Ausdrücken. Aber warum sind gerade Schimpfwörter so faszinierend?

Zum einen wollen Kinder die Wirkung dieser Wörter ausprobieren. Merken sie, dass sie damit die volle Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ist das mitunter genau der Grund, warum sie diese Wörter verwenden. Zum anderen, ähnlich wie bei Erwachsenen, passt es einfach zur Gefühlslage des Kindes angesichts einer bestimmten Situation. Und manchmal ist es auch richtig lustig, wenn ein Dreikäsehoch schimpft und flucht, wie diese Twitter-User berichten:

Und nicht immer klappt es so gut mit den Schimpfwörtern:

Wie schimpft Ihr Kind?

Welche lustigen Schimpfwörter hat Ihr Nachwuchs schon kreiert? Und wie reagieren Sie darauf? Wie reagieren andere Eltern auf schimpfende Kinder? Was ist für Sie tolerierbar, was geht zu weit? (haju, 27.2.2019)