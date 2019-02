Wie oft können faltbare Smartphones gefaltet werden?

Der saftige Preis und die Mechanik könnten Probleme bereiten

Sie sind die Stars des diesjährigen Mobile World Congress in Barcelona. Die ersten faltbaren Smartphones werden zwar nur hinter Vitrinen der Öffentlichkeit präsentiert – aber mehr braucht es derzeit auch nicht, alle Besucher der Messe wollen die neuen Handys sehen.

Samsung hat bereits vergangene Woche ein Hybridgerät aus Tablet und Smartphone präsentiert, der chinesische Konkurrent Huawei zog beim Mobile World Congress in Barcelona am Sonntagabend nach. Auch der zweite chinesische Riese, Xiaomi, und andere Unternehmen arbeiten derzeit fieberhaft an Geräten mit faltbaren Bildschirmen, die wieder Schwung ins Handy-Geschäft bringen sollen. Die Verkaufszahlen waren 2018 weltweit um 4,1 Prozent auf 1,4 Milliarden Stück gefallen.

Saftige Preise

Samsung bewirbt sein Galaxy Fold daher als "einzigartiges Luxusgerät". Das zeigt sich auch am Preis: Zum Verkaufsbeginn am 26. April soll es ab 1.980 Dollar kosten. Das neue Huawei-Gerät Mate X ist mit 2.299 Euro sogar noch teurer. "Ich glaube, wir befinden uns im Steinzeitalter des faltbaren Geräts", sagt Ben Wood, Analyst bei der Marktforschungsfirma CCS Insight.

Laut seinen Prognosen wird das Falt-Handy bis 2022 wegen des Preises ein Nischenprodukt bleiben. Dann sollten allerdings die ersten vergleichsweise günstigen Geräte auf den Markt kommen. Neben dem Preis offenbaren die Falt-Handys nämlich noch weitere Probleme. Dazu gehört unter anderem das Display, auf dem sich bei Sonnenschein schlecht lesen lässt, sowie das sperrige Design.

foto: sum Samsung lässt sein Galaxy Fold bewachen. Besucher dürfen nur schauen.

100 Faltvorgänge täglich

Auch wirft die widerstandsfähig der Geräte fragen. Die Mechanik gilt als Schwachstelle. Zwar sagt Huawei-Manager Clement Wong zum STANDARD, dass seine Mate X "sehr oft" gefaltet werden können, ohne kaputt zu gehen. Genauere Informationen nennt das Unternehmen derzeit noch nicht.

Überhaupt gibt sich Huawei verschlossen, was das Gerät angeht. Journalisten durften es, mit wenigen Ausnahmen, bisher nicht berühren. Auch Samsung hat sein Faltbares noch gar nicht aus seinen Händen gegeben. Immerhin verspricht das Unternehmen offiziell, dass sein Galaxy Fold 100 mal pro Tag gefaltet werden kann. Und zwar über einen Zeitraum von fünf Jahren. (sum, 26.2. 2019)