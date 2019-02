Nächste Spurs-Schlappe, James mit neuer Bestmarke

Sieben Rebounds, aber keine Punkte von Pöltl bei 85:101 in Brooklyn – James auch bei Assists in NBA Top Ten, Hardens Serie zu Ende

New York – Die offensiv schwächste Vorstellung der Saison hat den San Antonio Spurs am Montag ein 85:101 bei den Brooklyn Nets in der NBA beschert. Im Barclays Center ging eine acht Spiele dauernde Auswärtsserie der Texaner mit der siebenten Niederlage zu Ende. Jakob Pöltl holte sieben Rebounds, blieb in 11:26 Minuten auf dem Parkett jedoch ohne Punkte.

Sieben Wurfversuche des Centers aus Wien fanden nicht ihr Ziel. Die Statistik wies außerdem je einen Steal und blocked shot für Pöltl aus. Als Team lief es für San Antonio vor allem aus der Distanz überhaupt nicht. Lediglich vier von 24 Dreipunkteversuchen (16,7 Prozent) wurden verwandelt. LaMarcus Aldridge (26) und DeMar DeRozan (23) waren die Topscorer der Texaner. Bei Brooklyn stach All Star D'Angelo Russell mit 23 Punkten, sieben Rebounds und acht Assists heraus.

Mit einer 33:29-Bilanz sind die Spurs auf Platz acht in der Western Conference zurückgefallen. Die Sacramento Kings (31:29) sitzen ihnen im Nacken. Am Mittwoch steht für San Antonio das erste Heimspiel seit 2. Februar an. Die Texaner empfangen die Detroit Pistons mit Dwane Casey, dem früheren Coach von Pöltl und DeRozan bei den Toronto Raptors. Nach dem Playoff-Anwärter aus dem Osten sind am Samstag bzw. Montag mit den Denver Nuggets und Oklahoma City Thunder zwei Spitzenteams aus der Western Conference im AT&T Center zu Gast.

Neue James-Bestmarke

LeBron James ist der erste Spieler, der nunmehr sowohl bei Punkten als auch bei Assists in den Top-Ten der NBA aufscheint. Er schaffte den nächsten Meilenstein in seiner Karriere beim 105:110 der Los Angeles Lakers auswärts gegen die Memphis Grizzlies bereits im ersten Viertel mit der 8.525. Vorlage. Die Niederlage trotz eines Triple-Doubles des King (24 Punkte, zwölf Rebounds, elf Assists) war freilich ein schwerer Rückschlag im Play-off-Rennen. Die Lakers (29:31) sind vorerst nur Elfter im Westen.

Beim 119:11 der Houston Rockets gegen die Atlanta Hawks erreichte James Harden erstmals nach 32 Spielen nicht die 30-Punkte-Marke. Mit 28 Zählern ging seine Serie zu Ende. DeMarcus Cousins verzeichnete beim 121:110 der Golden State Warriors bei den Charlotte Hornets mit 24 Punkten eine persönliche Saisonbestleistung. Zudem steuerte "Boogie" elf Rebounds und drei blocked shots bei. NBA-Leader Milwaukee Bucks kam auch ohne den am Knie angeschlagenen Topstar Giannis Antetokounmpo zu einem 117:106 bei den Chicago Bulls. (APA, 26.2.2019)

NBA-Ergebnisse, Montag:

Brooklyn Nets – San Antonio Spurs (sieben Rebounds von Pöltl) 101:85

Charlotte Hornets – Golden State Warriors 110:121

Cleveland Cavaliers – Portland Trail Blazers 110:123

Detroit Pistons – Indiana Pacers 113:109

Miami Heat – Phoenix Suns 121:124

Chicago Bulls – Milwaukee Bucks 106:117

Houston Rockets – Atlanta Hawks 119:111

Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers 110:105

Minnesota Timberwolves – Sacramento Kings 112:105

New Orleans Pelicans – Philadelphia 76ers 110:111

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks 121:112