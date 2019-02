Höchtgericht könnte türkis-blaue Raucherregelung kippen

Die "Oberösterreichischen Nachrichten" zitieren Insider, wonach die von ÖVP und FPÖ durchgesetzte Regelung aufgehoben wird

Wien – Am Montag hat die März-Session des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) begonnen. Auf der Tagesordnung stehen heikle Themen: Es geht um die Ausweisung von Imamen, die Ausgabenbremse in der Sozialversicherung, den Pflegeregress in der Behindertenhilfe und den Nichtraucherschutz. Bei Letzterem könnte es einen herben Rückschlag für die Regierung geben, berichten die "Oberösterreichischen Nachrichten". Insider, so die Zeitung, würden sagen, dass die von ÖVP und FPÖ durchgesetzte Regelung aufgehoben werden soll.

Über die Aufhebung des Rauchverbots in der Gastronomie hätte schon im Dezember entschieden werden sollen, das wurde aber verschoben. Die Stadt Wien, zwei Gastronomiebetriebe und zwei Nichtraucher (Vater und Tochter) haben sich an das Höchstgericht gewandt. Sie wollen erreichen, dass die Aufhebung des – eigentlich ab Mai 2018 verfügten – Rauchverbots in der Gastronomie durch die türkis-blaue Regierung gekippt wird. Seither darf unter bestimmten Voraussetzungen in Lokalen weiter geraucht werden.

Der VfGH hat zu diesem Fall am 5. Dezember 2018 eine mündliche Verhandlung durchgeführt, die Beratungen aber vertagt. Sie sollen nun fortgesetzt werden.

Imame kämpfen gegen Ausweisung

Ein weiteres spannendes Thema ist die Imame-Ausweisung. Türkische Prediger, die in Österreich tätig waren, bekämpfen ihre Ausweisung beim VfGH. In ihrer Beschwerde erheben sie Bedenken gegen das im Islamgesetz 2015 geregelte Verbot der Auslandsfinanzierung, das ihrer Ausweisung zugrunde liegt. Die Beschwerdeführer behaupten, im verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Gleichbehandlung von Fremden untereinander verletzt worden zu sein, da die angefochtenen Erkenntnisse des Bundesverwaltungsgerichtes aus 2018 keine hinreichende Begründung dafür enthielten, weshalb die gegen die Beschwerdeführer ausgesprochenen Rückkehrentscheidungen zulässig seien.

Ferner machen die Beschwerdeführer die Verletzung in Rechten wegen Anwendung eines verfassungswidrigen Gesetzes – nämlich des Paragrafen 6 Absatz 2 Islamgesetz 2015 – geltend. Diese Regelung enthalte lediglich für islamische Religionsgesellschaften und Kultusgemeinden bzw. ihre Mitglieder das Gebot der Aufbringung der Mittel für die gewöhnliche Tätigkeit zur Befriedigung der religiösen Bedürfnisse ihrer Mitglieder im Inland. Darin liege einerseits eine Diskriminierung gegenüber anderen gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften und andererseits ein verfassungsrechtlich verbotener staatlicher Eingriff in die inneren Angelegenheiten der betroffenen Religionsgesellschaften.

Gegen "Ausgabenbremse"

Die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse hat gegen die über alle Sozialversicherungsträger verhängte "Ausgabenbremse" den VfGH angerufen. Sie sieht einen unzulässigen Eingriff in ihre Selbstverwaltung. Der Antrag richtet sich gegen mehrere Teile des Paragrafen 716 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes. Mit der angefochtenen Regelung soll verhindert werden, dass die Sozialversicherungen vor der geplanten Kassenreform Maßnahmen setzen, die diese Reform erschweren könnten. Gelten soll diese Bestimmung bis Ende März 2019. Bis dahin ist der Spielraum, den die Kassen etwa bei Verträgen mit Ärzten, bei Personalentscheidungen oder auch bei Bauprojekten haben, eingeschränkt.

Schon einmal abgeblitzt

Der SPÖ-nahe Anwalt Gabriel Lansky hat sich neuerlich mit einer Beschwerde wegen der Weitergabe hunderttausender E-Mails an den parlamentarischen BVT-Untersuchungsausschuss an das Höchstgericht gewandt. Die Beschwerde zielt zum einen auf die Löschung von dem Anwaltsgeheimnis unterliegenden E-Mails seiner Kanzlei ab, die das Justizministerium dem Untersuchungsausschuss übermittelt hatte. Zum anderen wendet sie sich gegen die Art der Befragung des Rechtsanwalts durch den Ausschuss. Lansky war Ende 2018 schon einmal mit einer Beschwerde in dieser Causa beim VfGH abgeblitzt.

Eine öffentliche mündliche Verhandlung wird es diesmal zur Abschaffung des Pflegeregress am 4. März geben. Mit 1. Jänner 2018 wurde der Zugriff auf das Vermögen von in stationären Pflegeeinrichtungen aufgenommenen Personen, deren Angehörigen, Erben und Geschenknehmer im Rahmen der Sozialhilfe zur Abdeckung der Pflegekosten für unzulässig erklärt. Das Landesverwaltungsgericht Salzburg hält es für gleichheitswidrig beziehungsweise diskriminierend, wenn der (vermögensbezogene) Pflegeregress im Allgemeinen beseitigt worden sei, jedoch in Angelegenheiten der Behindertenhilfe weiter bestehe. (APA, red, 26.2.2019)