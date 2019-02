Morgen-Update für Dienstag, 26.2.2019: Rosenberger, Cannabis, Frauen im Beruf

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

Raststätten im Abverkauf: Burger-Ketten greifen nach Rosenberger.

In welchen Branchen Frauen besonders diskriminiert werden.

[Zum Thema Sicherungshaft] Wie man derzeit in Österreich ins Gefängnis kommt.

Sowohl die USA als auch Nordkorea haben gute Beziehungen zu Vietnam.

In Science-Fiction-Geschichten müssen Menschen keine Fremdsprachen mehr beherrschen. Künstliche Intelligenz dient hier als allgegenwärtiger Simultanübersetzer. Eine Vision, die in nicht allzu ferner Zukunft Realität werden könnte.

Landliebe: Was macht für Sie das Leben auf dem Land schön?

Risiko: Ich-Störung durch Cannabis.

Quiz: Wie steht es um dein Allgemeinwissen?

[Wetter] Am Dienstag ändert sich am Wettergeschehen nur wenig. Nach Westen zu ist es überwiegend sonnig, lediglich ein paar Schleierwolken können den Sonnenschein etwas trüben. In der Osthälfte machen sich nach einem sonnigen Tagesbeginn hingegen vermehrt kompakte Wolkenfelder bemerkbar und auch im Süden ziehen von Beginn an viele Wolken durch. 9 bis 17 Grad.

[Zum Tag] Am 26.2.1806 erteilte Kaiser Napoléon I den Auftrag zum Bau eines Triumphbogens in Paris. Für den Arc de Triomphe du Carrousel steht der Konstantinsbogen in Rom Pate.