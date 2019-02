Labour-Partei jetzt für zweites Brexit-Referendum

Premierministerin May gegen Verschiebung des EU-Austritts

London – Die britische Labour-Partei stellt sich hinter die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum, teilte Großbritanniens größte Oppositionspartei am Montagabend auf ihrer Website mit.

May gegen Verschiebung

Ein Hinauszögern des EU-Austritts wird nach Aussagen von Großbritanniens Premierministerin Theresa May die Blockade im britischen Parlament nicht lösen. "Eine Verschiebung, eine Verzögerung von Artikel 50 sorgt nicht für eine Entscheidung im Parlament", sagte May am Montag nach dem Gipfeltreffen zwischen Vertretern der EU mit Repräsentanten der Arabischen Liga im ägyptischen Sharm-el-Sheikh.

Artikel 50 regelt den Austritt eines Mitgliedslandes aus der EU. Großbritannien will am 29. März aus der Europäischen Union ausscheiden. Der von May mit der EU ausgehandelte Ausstiegsvertrag wird aber vom Parlament in London abgelehnt.

Eine Verschiebung des Termins würde nur dazu führen, dass der Punkt, an dem man unweigerlich eine Entscheidung treffen müsse, verzögert würde, sagte May. Sie habe aber in den Gesprächen zuvor mit den EU-Spitzen das Gefühl bekommen, dass es einen wirklichen Willen gebe, den Ausstieg geordnet über die Bühne zu bringen. (APA, dpa, 25.2.2019)