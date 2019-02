Freiheitliche Europa-Skeptiker dominieren die blaue EU-Liste

Hinter Harald Vilimsky wird Nachwuchshoffnung Petra Steger kandidieren. Nicht mehr dabei: Barbara Kappel. Sie war offenbar zu proeuropäisch

Die blaue Nummer eins ist unbestritten: Harald Vilimsky, bislang schon FPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament, wird wieder als Spitzenkandidat für die EU-Wahl am 26. Mai ins Rennen gehen. Er gibt bereits Interviews, kritisiert schon seinen schwarz-türkisen Kontrahenten Othmar Karas, doch offiziell präsentiert wird Vilimsky erst heute, Dienstag.

Vilimsky gibt sich optimistisch. Derzeit hat die FPÖ vier Mandate, als Wahlziel hat der Frontmann aber fünf ausgegeben. Dabei wollen die Blauen offenbar aber nicht auf ihr bewährtes Team setzen – außer Vilimsky soll nur der steirische Jurist Georg Mayer erneut antreten. Barbara Kappel, einst sogar als blaue Wirtschaftsministerin gehandelt, dürfte nicht mehr aufgestellt werden – zumindest nicht an wählbarer Stelle. Kappel war für den STANDARD nicht erreichbar. Die 54-Jährige war wohl nicht immer auf Parteilinie, was der freiheitlichen Führung in Wien missfiel, etwa als sie beim Euro-Festakt als einzige FPÖ-Abgeordnete für die Europahymne aufstand. Ihre Eigenständigkeit brachte ihr auch eine öffentliche Rüge des früheren Generalsekretärs und heutigen Innenministers Herbert Kickl ein. 2015 forderte er sie via Aussendung auf, dass sie sich klar und unmissverständlich vom Handelsabkommen TTIP und von Atomkraft distanzieren soll.

Blaue Nachwuchshoffnung

Statt Kappel soll Petra Steger kandidieren. Die Tochter des freiheitlichen Urgesteins Norbert Steger ist seit 2013 für die FPÖ im Parlament. Zunächst als Jugend- und Sportsprecherin, übernahm sie in dieser Legislaturperiode auch den Bereich Europa. Die 31-Jährige gilt als blaue Nachwuchshoffnung, sie bestreitet etwa den BVT-Untersuchungsausschuss. Außerdem fungiert sie als Sprachrohr für die freiheitlichen Botschaften der Regierung beim hauseigenen Blaufunk FPÖ-TV.

Neu auf der Liste ist auch Roman Haider. Der Oberösterreicher ist seit 2008 für die FPÖ im Nationalrat und wird von seiner Landespartei als Spitzenkandidat ins Rennen geschickt. Der blaue Tourismussprecher wurde einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, als er 2017 an der Schule seines Sohnes intervenierte, damit ein Vortrag über Extremismus abgebrochen wird – mit Erfolg. Haider, selbst Mitglied einer Pennäler-Burschenschaft, stieß sich daran, dass der Vortragende unter dem Titel "Extremistische Herausforderungen in Österreich" vor allem über die Gefahr von rechts referiert habe. Er fürchtete, dass die Ausführungen über Burschenschaften, AfD und Orbán Schüler verhetzen könnte.

Kampfmandat

Den fünften Listenplatz, der als Kampfmandat gilt, soll Vesna Schuster erhalten. Die 44- Jährige wurde im vergangenen Jahr in den niederösterreichischen Landtag gewählt. Nun wurde sie von ihrer Landespartei als Spitzenkandidatin für Niederösterreich vorgeschlagen. Die zweifache Mutter ist Alleinerzieherin und will sich in Europa gegen die "Merkel-Macron-Achse" einsetzen. Außerdem will die Niederösterreicherin mit serbischen Wurzeln die EU-Beitrittsverhandlungen mit Serbien vorantreiben. In ihrer Fraktion war sie bisher für Frauen, Familie und Integration zuständig. Aufgefallen sind vor allem ihre Facebook-Postings – gegen "Genderwahn", importierte Gewalt und Asylwerber. (Marie-Theres Egyed, 25.2.2019)