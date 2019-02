Historischer Kalender – 26. Februar

1849 – Beginn der Schlacht bei Kapolna – Niederlage des ungarischen Revolutionsheeres durch kaiserliche Truppen unter Alfred Fürst zu Windischgraetz und Feldmarschallleutnant Franz Heinrich Graf Schlik.

1909 – Im englischen Seebad Brighton werden einem zahlenden Publikum erstmals farbige Filmbilder vorgeführt.

1909 – Die Türkei anerkennt die Annexion Bosniens und der Herzegowina durch Österreich-Ungarn.

1909 – Mit der Verabschiedung der "Londoner Deklaration" endet in der britischen Hauptstadt eine internationale Seerechtskonferenz. Die Großmächte einigen sich darin über die Rechte und Pflichten seekriegführender Staaten (seit Dezember 1908).

1924 – Die Österreicher Helene Engelmann und Alfred Berger werden in Manchester Weltmeister im Eiskunstlauf der Paare.

1924 – In München beginnt der Hochverratsprozess gegen Adolf Hitler und neun Mitangeklagte, die mit ihm am Putschversuch vom 9.11.1923 teilgenommen hatten. Hitler wird am 1. April zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt.

1929 – In Magdeburg wird die Operette "Herzdame" von Oskar Strauß uraufgeführt.

1959 – Das Gemälde "Höllensturz der Verdammten" von Rubens in der Münchner Pinakothek wird bei einem Säureattentat des Schriftstellers Walter Menzel beschädigt.

1974 – In Äthiopien meutern Teile der Armee und lösen damit die Entwicklung aus, die im September zur Absetzung von Kaiser Haile Selassie I. führt.

1984 – Die Schweizer Stimmbürger billigen in einer gemeinsamen Abstimmung die Einführung einer Autobahngebühr, verwerfen aber die Einführung eines zivilen Wehr-Ersatzdienstes.

1984 – Die letzten US-Marines werden aus Beirut abgezogen.

2004 – Der mazedonische Präsident Boris Trajkovski kommt bei einem Flugzeugabsturz in Bosnien ums Leben. Keiner der neun Insassen der Maschine überlebte.

Geburtstage:

Nadeschda Konstantinowna Krupskaja, russ. Politikerin/Ehefrau Lenins (1869-1939)

Hans Rosenberg, dt. Historiker (1904-1988)

Witold Rowicki, poln. Dirigent (1914-1989)

Silvio Varviso, schweiz. Dirigent (1924-2006)

Ronald (Stephen) Lauder, US-Unternehmer, Kunstsammler und Botschafter (1944- )

Recep Tayyip Erdogan, türk. Politiker, Präsident seit 2014 (1954- )

Sebastien Loeb, franz. Auto- und Rallyerennfahrer (1974- )

Todestage:

Alois Senefelder, öst. Erfinder des Steindruckverfahrens (1771-1834)

Ferdinand (Lukas) Schubert, öst. Pädagoge und Komponist (1794-1859)

Karl Jaspers, dt. Philosoph (1883-1969)

Levi Eshkol, israel. Politiker (1895-1969)

Alexander Golling, dt. Schauspieler (1905-1989)

Leopold Kohr, öst. Philosoph (1909-1994)

Roy Eldridge, US-Jazztrompeter (1911-1989)

Kenneth Spencer, US-Opernsänger (1911-1964)

Ruth Drexel, dt. Schauspielerin (1930-2009)

(APA, 26.2.2019)