Neue Wahlschlappe der Fünf Sterne, neuer Triumph der Lega

Politikchef Luigi Di Maio gerät unter Druck vom linken Flügel der "Grillini", die eine tödliche Umarmung der Lega befürchten

Die Schlappe an der Regionalwahl in den Abruzzen vor zwei Wochen war noch nicht verdaut – und schon musste die Fünf-Sterne-Protestbewegung am Wochenende ein neues, noch schlimmeres Desaster verkraften: Bei den Regionalwahlen in Sardinien kamen die "Grillini" laut ersten, provisorischen Ergebnissen auf wenig mehr als 10 Prozent der Stimmen – anlässlich der Parlamentswahlen hatten die Fünf Sterne auf der Insel noch 42,5 Prozent erzielt.

Gewonnen wurde die Wahl vom Kandidaten des Mitte-Rechts-Lagers, Christian Solinas, dessen Koalition auf knapp 50 Prozent der Stimmen kommen dürfte. Solinas ist Chef der mit der Lega verbündeten autonomistischen sardischen Partei "Partito Sardo d'Azione".

Linke doch nicht verschwunden

Auf Platz zwei landete der Kandidat des Mitte-Linksbündnis, Massimo Zedda. Mit einem Koalitionsergebnis von wahrscheinlich über 30 Prozent sorgte der Bürgermeister der sardischen Hauptstadt Cagliari für die arg gebeutelte italienische Linke für einen lange vermissten Lichtblick.

Zwar fuhr der sozialdemokratische PD mit voraussichtlich rund 14 Prozent auf Sardinien einmal mehr ein mageres Resultat ein, aber das unerwartet gute Abschneiden von Zeddas Koalition bewies, dass die linken Wähler in Italien nicht einfach verschwunden sind, sondern nur darauf warten, einem überzeugenden Kandidaten ihre Stimme zu geben.

Von Salvini der Prinzipien beraubt

Wie schon bei den Regionalwahlen in den Abruzzen traten die Regierungspartner auf nationaler Ebene, die Fünf Sterne und die Lega, auf regionaler Ebene als Gegner an. Und wie schon vor zwei Wochen zog die Protestbewegung klar den Kürzeren. Die Ergebnisse der jüngsten Urnengänge belegen, dass die Regierungsverantwortung der etablierten, rechtspopulistischen Lega nützt, während sie der unerfahrenen Anti-System-Bewegung massiv schadet.

Das rührt auch daher, dass die Fünf Sterne neben dem alles dominierenden Lega-Chef und Innenminister Matteo Salvini praktisch alle ihre Prinzipien und Wahlversprechen über Bord geworfen haben.

Linke gegen Luigi



Nach der Sardinien-Schlappe steigt der Druck auf den Politikchef und Vizeminister der Cinque Stelle, Luigi Di Maio. "Es ist klar, dass der Führungsanspruch von Luigi nun zur Diskussion gestellt werden muss", erklärte die Fünf-Sterne. Senatorin Paola Nugnes gestern ohne Umschweife. Die Senatorin gehört dem linken Flügel der Protestbewegung an, dem auch die harte Migrationspolitik des Regierungspartners Salvini missfällt. Letztlich stellen die Dissidenten innerhalb der Protestbewegung nicht nur den Führungsanspruch Di Maio in Frage, sondern auch den Verbleib der Fünf Sterne in der Regierung: Unter den "Grillini" wächst die Zahl jener, die sich lieber heute als morgen aus der tödlichen Umarmung Salvinis lösen möchten.

Der farb- und parteilose Premier Giuseppe Conte, der den Fünf Sternen nahesteht, bestritt, dass sich das Wahlergebnis von Sardinien destabilisierend auf seine Regierung auswirken könnte. Das mag bis zu den Europawahlen von Ende Mai glaubhaft sein. Sollte aber auch diese auf nationaler Ebene durchgeführte Wahl für die Fünf Sterne zum Debakel werden – und derzeit gibt es nichts, was das Gegenteil vermuten ließe – wird die Bewegung nicht darum herumkommen, Sinn und Zweck ihrer Regierungsbeteiligung zu überdenken. (Dominik Straub aus Rom, 25.2.2019)