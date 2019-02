Eklat bei Karneval wegen Doppelnamenwitzes wird im Netz wild diskutiert

57-Jährige stürmte Bühne, nachdem Komiker Bernd Stelter sich über den Doppelnamen von CDU-Politikerin lustig gemacht hatte

Beim Kölner Karneval irritierte ein Witz von Bernd Stelter eine 57-Jährige. Die Frau stürmte die Bühne und konfrontierte den Komiker wütend, nachdem dieser mehrere Male sich über den Doppelnamen der CDU-Politikerin Annegret Kramp-Karrenbauer lustig gemacht hatte. "Fragt mal irgendjemanden, was für einen Scheißnamen so ein Mann hat, den die Frau annimmt", fragte die Zuseherin Stelter. Der Komiker erwiderte, dass man hier "Karneval mache". "Was ich mache, sind Witze", fügte er hinzu.

Viel Zustimmung für Aktion

Die Szene wurde vom WDR daraufhin auf Twitter gestellt, wo sich der Ausschnitt rasant verbreitete und diskutiert wurde. Viele User stimmten der Frau zu, dass sie sich zu Recht aufgeregt hat. "Überwiegend alte Männer wie Stelter haben bestimmt, dass Frauen bei Heirat nicht einfach ihren eigenen Namen behalten konnten, sondern, wenn sie nicht Männchens Namen annehmen, mit Doppelnamen bestraft werden", ärgerte sich eine Userin über den Witz von Stelter.

Aber auch kritische Stimmen

Unter dem Hashtag #StelterGate fanden sich dann auch weitere Stimmen zu dem Zwischenfall. Manche deutschen Komiker drückten auch ihr Unverständnis über die Aufregung rund um den Doppelnamenwitz aus. "Während Deutsche sich über Doppelnamenwitze empören, dreht sich Loriot gerade in seinem Grab", ärgerte sich etwa der Comedian David Grashoff. Gag-Schreiber Micky Beisenherz fand die Aufregung ebenso überzogen, da sonstige Scherze beim Karneval niemanden stören.

"Möglicherweise hat sie keinen Humor"

Für die Frau hatte die Aktion übrigens Konsequenzen. Sie wurde noch während der Aufzeichnung herausgeworfen. Bernd Stelter fand Unverständnis für den Zwischenfall. "Ich mache seit 30 Jahren Karneval, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt", sagte der Komiker der "Kölnischen Rundschau". "Möglicherweise hat sie einfach keinen Humor", ließ der Mann ferner über die Zeitung ausrichten. (red, 25.2.2019)