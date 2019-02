Erstes Smartphone mit Zehnfach-Zoom soll bald erscheinen

Oppo-Prototyp am Mobile World Congress mit "Periskop"-System kann bereits beeindrucken

In den vergangenen Jahren haben Smartphone-Kamera große Fortschritte gemacht. Dank immer besserer Sensoren und klügerem Postprocessing sind digitale Kompaktkameras weitestgehend obsolet geworden.

In einem Punkt sind aber selbst billige "Kompakte" den Handys meist noch überlegen: Zoomfaktor. Wo man sich am Handy mit Kompromisslösungen wie hybridem Zoom oder Googles KI-gestütztem "Super Resolution"-Zoom zufriedengeben muss, bieten sie optische Vergrößerung. Doch diese Bastion könnte bald fallen. Hersteller Oppo hat ein Smartphone mit "echtem" 10x-Zoom angekündigt, das schon bald erscheinen soll.

oppo

Drei Linsen

Was sich da beim chinesischen Smartphone-Riesen – Oppo ist derzeit Nummer 4 am weltweiten Markt – zusammenbraut, weiß man schon seit zwei Jahren. Zum Mobile World Congress 2017 zeigte man ein System, das nach dem Prinzip eines Periskops eine Kamera mit fünffacher Vergrößerung in ein Handy integriert. Nun hat man Marktreife erreicht.

Im Verlauf der letzten beiden Jahre ist der Entwicklungsabteilung von Oppo eine weitere Verbesserung geglückt. Mittlerweile schafft das Modul sogar zehnfachen Zoom. Zum Einsatz kommen ein 48-Megapixel-Sensor und drei Linsen, davon eine mit Weitwinkel. und eine mit Tele-Optik. Die Brennweite wird mit 16 bis 160 Millimeter angegeben.

Die Vergrößerung soll stufenlos möglich sein. Optische Bildstabiliiserung soll vor Verwackelungen schützen. Mit einer Dicke von 6,76 Millimetern soll die Komponente gut in Smartphones verbaubar sein.

Handy kommt im zweiten Quartal

Im zweiten Quartal soll die neue Kamera dann auch ihre Premiere in einem ersten Handy von Oppo feiern, mit weiteren Details hält man sich vorerst zurück. Erste Medienvertreter hatten aber bereits die Chance, mit dem System am Messestand des Unternehmens zu experimentieren. Mit Handy-Prototypen konnte eine Miniaturstadt abfotografiert werden.

Bei The Verge zeigte man sich von der Technologie durchaus beeindruckt. Bauartbedingt unterliegt sie freilich gewissen Limitationen – Nahaufnahmen mit hohem Zoomfaktor sind nicht möglich, dieser ist primär dafür gedacht, entfernte Motive zu vergrößern.

Eine gute Nachricht ist das möglicherweise auch für Fans von OnePlus. Denn oft waren Neuerungen bei Oppos Smartphones – zuletzt etwa der "Dewdrop"-Notch – auch bald darauf schon in Geräten des hauseigenen Spin-offs zu finden. (red, 25.02.2019)