Küss die Hand: Wie gut kennen Sie sich mit Umgangsformen aus?

Während man sich in den eigenen vier Wänden vermutlich eher weniger Gedanken über gewisse Umgangsformen und Benimmregeln macht und es nur jene Vorschriften zu beachten gibt, die man sich selbst auferlegt, sieht das in der Öffentlichkeit etwas anders aus. In einem Fast-Food-Restaurant verhält man sich legerer als in einem Gourmetlokal, und für einen Ball wird man zu anderen Kleidungsstücken greifen als für ein Dorffest.



Jeder Anlass und jede Einrichtung verlangen nach einer eigenen Etikette. In den meisten Fällen gelten die landes- und ortsüblichen Sitten und Manieren, die man bereits im Kindesalter vermittelt bekommt. In Ausnahmefällen oder zu speziellen Anlässen gelten strengere Vorschriften. Wir wollen von Ihnen wissen: Kennen Sie sich mit den klassischen Regeln der Etikette aus?



