Neues von Prince – drei Alben erstmals auf Vinyl veröffentlicht

Die Alben "Musicology", "3121" und "Planet Earth" sind jetzt erstmals auf Vinyl veröffentlicht worden, auf purpur Vinyl, versteht sich

Prince – Musicology

Das Erbe des Prinzen wird nun offenbar durchforstet. Zweites Ergebnis nach dem 2018 veröffentlichten Album Piano & A Microphone 1983 ist das 2004 veröffentlichte Album Musicology. Beworben wird es als noch nie auf Vinyl veröffentlichtes Album, das ist fast richtig. Aber wer kommt schon in den Genuss eines Promoalbums? Der Titel des Doppelalbums evoziert, dass Prince es damals wissenschaftlich ernst genommen hat, das Album gilt als eine Art Comebackalbum – wiewohl Mr. Nelson natürlich nie weg war. Das Ergebnis war sein bestes Album der Nullerjahre. Eine zeitgemäße Produktion traf auf seinen typischen Funk. Das zeitigte poppige Perlen wie Cinnamon Girl. Jetzt ist dieses Album offiziell in farbigem Vinyl erhältlich, in Purpur natürlich. Wie sonst?

prince Cinnamon Girl einmal nicht von Neil Young, sondern von Prince.

***

Prince – 3121

In derselben Farbe ist das zwei Jahre später veröffentlichte 3121 nun erschienen, ebenfalls als Doppelalbum. Das hielt das Niveau seines Vorgängers, strotzte vor Selbstvertrauen und protzte mit süffigen Songs wie dem Titelstück. Gleichzeitig durchzieht das Album eine Verspieltheit, die Hinweise auf eine Lockerheit gibt, die man dem damals verbissen gegen die Musikwirtschaft ankämpfenden Prinzen fast nicht zugetraut hätte. Aber da war man selber Schuld. Wurde schon erwähnt, dass wir Zeugen eines Genies bei der Arbeit sind? Eine Bank, wenngleich es um vielleicht zwei, drei Songs zu lang ist, aber das ist Kleingeld.

prince - topic Cooler, tiefer Funk: Der Titelsong von 3121.

***

Prince – Planet Earth

Im Hologramm-Cover und farbigem Vinyl, Purpur, die dritte, wurde auch Planet Earth neu aufgelegt. Im Unterschied zu seinen Vorgängern hat diese Arbeit ein durchgängiges Thema, das sich auf die Stimmung des Albums auswirkt. Zweckpessimismus trifft auf göttliche Intervention sowie die zerstörerische Dummheit der Menschen. Das geht zwangsweise auf Kosten des Party-Feelings, ist aber so aktuell wie nie zuvor. Zwölf Jahre nach seiner Veröffentlichung erweist Planet Earth sich als besser als damals vermutet, als zeitlos gut, punktet mit Balladen ebenso wie des Prinzen Fingerfertigkeiten am Gitarrenbrett – "I love my guitar!" – und natürlich anderswo.

prince - topic Prince ist in Sorge um den Planeten. Aber eine Pause muss sein: The One U Wanna C.

(Karl Fluch, 26.2.2019)