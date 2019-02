Was der "kleine Raketenmann" und der "demente US-Greis" übereinander sagten

foto: ap photo/ahn young-joon, file

"Die Vereinigten Staaten haben große Stärke und Geduld. Aber wenn sie gezwungen werden, sich selber oder ihre Verbündeten zu verteidigen, dann werden wir keine andere Wahl haben, als Nordkorea vollständig zu zerstören. Der Raketenmann ist auf einer Selbstmordmission."

Trump am 19. September 2017 in New York bei der UN-Generaldebatte über Nordkorea und Kim Jong-un.