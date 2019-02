Im September soll erstmals ein arabischer Astronaut zur ISS fliegen

Sultan al-Nejadi oder Hassa al-Mansuri werden für die Vereinigten Arabischen Emirate ins All starten

Abu Dhabi – Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen am 25. September ihren ersten Raumfahrer ins Weltall schicken. Es sei der erste arabische Astronaut, der einen Kurzbesuch auf der Internationalen Raumstation ISS machen werde, teilte das emiratische Raumfahrtzentrum MBRSC am Montag mit. Die VAE haben erst vor knapp zwei Jahren ein eigenes Astronautenprogramm gestartet.

Aus 4.022 Bewerbern waren mit Sultan al-Nejadi und Hassa al-Mansuri zwei Kandidaten für den ersten Flug eines Emiratis ins Weltall ausgewählt worden. Welcher der beiden im September zur ISS fliegt, soll im Mai entschieden werden. Der Raumfahrer wird an Bord einer russischen Sojus zur ISS reisen, dort acht Tage bleiben und Experimente durchführen.

Das emiratische Weltraumprogramm solle einen Beitrag dazu leisten, die Wissenschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten weiterzuentwickeln, sagte der Generaldirektor des MBRSC, Jussuf Hamad al-Schaibani. Die Raumfahrtagentur der VAE wurde erst 2014 gegründet. Erst vor kurzem hatten die beiden Kandidaten in Russland ein Überlebenstraining in der Wildnis absolviert. (APA, red, 25.2.2019)