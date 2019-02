19-jähriger Niederösterreicher ist Österreichs E-Sports-Aufsteiger

Maurice Weihs ist ein aufstrebender "Rocket League"-Spieler und konnte kürzlich ein 100.000-Dollar-Turnier gewinnen

Der 19-jährige Niederösterreicher Maurice "Yukeo" Weihs ist aktuell Österreichs erfolgreichster E-Sportler mit vielversprechender Karriere. Weihs, der Rocket League spielt, konnte mit seinem britischen Team Dignitas vergangene Woche bei der DreamHack Pro Circuit: Leipzig 2019 den Titel holen. 50.000 Dollar Preisgeld erhielt die Mannschaft.

dreamhack rocket league

Mehr als 46.000 Dollar Preisgeld

Rund 46.000 Dollar konnte der Niederösterreicher bereits in seiner Karriere verdienen. Zum ersten Mal nahm Weihs 2016 bei einem kompetitiven Wettbewerb mit. Seither konnte der 19-Jährige durchgehend seine Leistungen steigern und regelmäßig Preisgelder lukrieren. Der kürzlich erlangte Sieg beim DreamHack Pro Circuit in Leipzig ist der vorläufige Höhepunkt in der noch jungen Karriere des E-Sportlers.

yukeo

Eher kleiner E-Sports-Titel

Mit rund 46.000 Dollar Preisgeld zählt Weihs nun laut Esportsearnings zu den Top 30 in Rocket League. Jos von Meurs, der aktuelle Topverdiener, konnte bislang fast 200.000 Dollar Preisgeld mit Rocket League lukrieren. Das Autoballspiel zählt nicht zu den größten E-Sports-Titeln, das meiste Preisgeld gibt es bei Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive und League of Legends. (dk, 25.2.2019)