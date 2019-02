Neuer Falstaff-Guide: Die Besten 2019

255.000 haben gewählt. Das Steirereck ist unangefochtene Nummer eins mit 100 Punkten. Das Aend wurde Aufsteiger des Jahres

Wien – Jährlich ruft das Branchenmagazin Falstaff Gerne- und Gutesser zu Bewertungen und Feedback zur österreichischen Gastro-Szene auf, die heute, 25. Februar, präsentiert wurden, an der Spitze bietet sich ein gewohntes Bild.

Die Besten der Besten

Seit 2007 führt das Steirereck mit Heinz und Birgit Reitbauer den Falstaff Restaurantguide an. Kontinuierliche Qualität, Fokus auf die regionale Produkte, Fördern von Talenten, Fachwissen und Leidenschaft für die Branche, das sind nur einige Punkte, die das Steirereck und Familie Reitbauer in sich vereinen. Das schmecken auch die Tester des Falstaff Restaurantguides. Das Ergebnis: 100 Punkte. Höchstbewertung. Als einzige.

foto: philip horak Heinz und Birgit Reitbauer stehen mit dem Steirereck mit 100 Punkten an der Spitze.

Knapp dahinter reihen sich Granden wie "Döllerer" in Golling, das "Landhaus Bacher" in Mautern, die Brüder Obauer in Werfen, Simon Taxacher mit seinem Restaurant in Kirchberg und Silvio Nickol im Palais Coburg, Wien mit 99 Punkten ein.

foto: restaurant steirereck Beinfleisch mit Selleriekohl, Haferwurzel und Semmelkren aus dem Steirereck.

Kulinarisch fulminant geht es auch bei Mraz&Sohn in Wien, in der "Rote Wand Chef´s Table im Schualhaus", Lech, im "Restaurant Saag" am Wörthersee, dem Restaurant "Ikarus Hangar-7" in Salzburg, sowie in der "Paznauer Stube im Trofana Royal" in Ischgl zu. Sie räumen im Falstaff Restaurantguide allesamt 98 Punkte ab.

Erstmals Auszeichnung für Nachhaltigkeit

Seit Jahren praktiziert Josef Floh in seinem Restaurant "Floh" in Langenlebern seinen "Radius 66". Alles aus der Region. Nicht weiter als 66 Kilometer entfernt, so nachhaltig wie möglich. Das ehrt nun auch Falstaff mit dem "Vöslauer Award für Nachhaltigkeit und Innovation".

foto: gastwirtschaft floh Josef Floh wurde mit dem Vöslauer Award für Nachhaltigkeit und Innovation ausgezeichnet.

Mit weiteren Sonderpreisen werden Balthasar Hauser vom "Stanglwirt" in Kitzbühel sowie Fabian Günzel aus dem Restaurant "Aend" geehrt. Ersterer wird für sein Lebenswerk geadelt. Günzl gilt mit seinem "Aend" und 94 Punkten als "Eröffnung des Jahres" (auf derStandard.at erklärt er in einer Videoserie einen Küchentrick). Am besten beiselt es sich laut Falstaff Restaurantguide im "Pichlmaiers zum Herkner" in Wien. Es wird zum Beisl des Jahres gekürt. Joji Hattori, Dirigent und schon als Kind als musisches Wunder betitelt, ist "Gastronom des Jahres". Er hat Österreich mit seinem Restaurant "Shiki" um ein zeitgenössisches japanisches Restaurant bereichert. Sommelier des Jahres ist Wolfgang Kneidinger aus dem Palais Coburg. Den Preis für die beste Weinkarte der Nation holt sich das Steirereck in Wien.

der standard Fabian Günzel ist mit seinem Aend der Aufsteiger des Jahres – hier im STANDARD-Videoformat "Günzels Küchentricks".

Niveau steigt

Generell hat die Zahl der Top-Restaurant in Österreich zugenommen. Während 2018 noch 29 Betriebe mit vier Gabeln – also mit der Höchstbewertung – ausgezeichnet wurden, sind es 2019 bereits 36. Dazu gesellen sich ideenreiche Konzepte wie das Bruder in der Windmühlgasse, das mit 88 Punkten zu den besten Neueinsteigern des Jahres gehört. Oder Bundesland-Sieger wie Max Stiegl, der mit seiner Innereienküche im Gut Purbach, seit Jahren für Gastronomie mit Herz und Seele steht. (Nina Wessely, 25.2.2019)

100 Punkte:

Steirereck, Wien

99 Punkte:

Silvio Nickol, Wien

Döllerer, Golling

Landhaus Bacher, Mautern

Obauer, Werfen

Simon Taxacher, Kirchberg

98 Punkte

Mraz & Sohn, Wien

Rote Wand Chef's Table im Schualhaus, Lech

Restaurant Saag, Techelsberg

Ikarus Hangar-7, Salzburg

Paznauner Stube Trofana Royal, Ischgl

Weiterlesen:

Günzels Küchentricks

Mehr zum Thema "Restaurantrankings"

Zwei Michelin-Sterne für das Noma, World Restaurant-Awards erstmals vergeben