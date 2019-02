Wen die Regierung zum Opernball bringt

Kurz bringt Nordmazedoniens Premier Zaev, Kneissl Tschechiens Außenminister Petricek, Strache Serbiens Außenminister Dacic und Ungarns Kanzleramtsminister Gulyas

Wien – Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bringt den nordmazedonischen Regierungschef Zoran Zaev als Gast auf den Opernball am kommenden Donnerstag, wie das Bundeskanzleramt die APA wissen ließ. Amtskollegen aus dem Ausland bringen auch Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) in die Staatsoper mit.

Auch US-Botschafter mit von der Partie

Kneissl hat den tschechischen Außenminister Tomas Petricek eingeladen. Mitbringen wird sie außerdem den US-Botschafter in Wien Trevor Traina und Volksanwalt Peter Fichtenbauer, wie das Außenministerium am Montag wissen ließ. Strache kommt dagegen mit dem serbischen Außenminister und Vizepremier Ivica Dacic sowie dem ungarischen Kanzleramtsministers Gergely Gulyas, wie Straches Sprecher Martin Glier bestätigte.

Das Bundeskanzleramt begründete seine Einladung an Zaev am Montag einerseits mit der Einigung im Namensstreit mit Griechenland, andererseits aufgrund des Westbalkan-Schwerpunkts Österreichs. Zaev ist der einzige Gast des Kanzlers. Am frühen Abend wird es auch ein bilaterales Gespräch zwischen den beiden Regierungschefs geben.

Ein Schritt in Richtung EU

Zaev war bereits Ende Jänner, nur wenige Tage nach der endgültigen Beilegung des jahrelang andauernden Namensstreits, in Wien. Die Vereinbarung zwischen Skopje und Athen sieht vor, dass Mazedonien nun Nordmazedonien heißt und stellt einen wichtigen Schritt hin zur Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der EU sowie zur Aufnahme in die Nato dar.

Lugners Gast im Anflug

Richard Lugners Opernballgast, das ehemalige Supermodel Elle Macpherson, ist im Anflug auf Wien. Nach einem Zwischenstopp in London wird "The Body" am Dienstagnachmittag in Wien-Schwechat ankommen. "Sie wird dann gleich ins Hotel fahren", sagte der Baumeister der APA. Ein Rahmenprogramm gibt es bis auf die Fix-Termine bisher nicht.

Das ehemalige Supermodel ist am Sonntag von Miami nach London losgeflogen. Dort wartet der laut Lugner "immer noch nicht bekannte" Designer ihres Ballkleides auf sie. Dieser hat bereits mit den Maßen von "The Body" ein Kleid gefertigt, das nun binnen ein paar Stunden fertig geschneidert wird. Während Macpherson dann nach Wien weiterfliegt, wird ihr Begleiter, der umstrittene impfkritische Arzt Andrew Wakefield, in England bleiben. "Er kommt nicht mit zum Ball", unterstrich Lugner.

"The Body" isst, was alle essen

In Wien absolviert Macpherson auf jeden Fall das Pflichtprogramm: Am Mittwoch um 13.00 Uhr findet im Lugner Kino eine Pressekonferenz statt, dann gibt sie ab 14.00 Uhr in dem Einkaufszentrum Autogramme. Direkt vor dem Ball präsentiert sich "The Body" im Grand Hotel auf der Galerie im Ballkleid. Dann geht es noch zum Abendessen ins Le Ciel im Dachgeschoß des Grand Hotels. Lugner zufolge besteht "The Body" dabei nicht mehr auf ein veganes Menü: "Sie isst, was alle essen", sagte der Baumeister.

Während die bisherigen Gäste von Richard Lugner nach dem Besuch am Ball Wien möglichst schnell wieder verließen, wird Macpherson bis Sonntag in Österreich bleiben. "Ich weiß aber nicht, ob sie mit mir noch etwas machen will", meinte der Baumeister.

Ringsperre am Donnerstag

Der Ring wird am Donnerstag für den Opernball zwischen Schwarzenbergplatz und der Operngasse von 19.30 bis 23.00 Uhr gesperrt. "Lediglich Taxis und Mietwagen mit Ballgästen sowie Privatfahrzeuge von Ballgästen können zwischen 19.40 und 20.05 Uhr sowie ab 20.20 Uhr zur Oper zufahren", hieß es in einer Aussendung des ARBÖ.

Die Wiener Linien sind ebenfalls von der Ringsperre betroffen. Die Straßenbahnlinien 1, 2 und D werden ab etwa 19 Uhr umgeleitet, die Linien 71 und 59A werden kurzgeführt. Die Autobuslinie 2A wird bis Freitag eingestellt. (APA, 25.2.2019)