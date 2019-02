Macrons Umfragewerte steigen wieder

Erstmals seit Beginn der Gelbwesten-Proteste

Paris – Frankreichs Präsident Emmanuel Macron steigt einer Umfrage zufolge erstmals seit Beginn der sogenannten "Gelbwesten"-Proteste wieder im Ansehen seiner Landsleute, gleichzeitig bröckelt die Unterstützung für die "Gelbwesten". In einer am Montag veröffentlichten Erhebung des Instituts Odaxa bezeichneten 32 Prozent Macron als einen guten Präsidenten.

Das sind ebenso viele wie zu Beginn der Proteste gegen seine Politik im November. Zum Höhepunkt der zum Teil gewalttätigen Proteste im Dezember waren seine Popularitätswerte bis auf 27 Prozent abgesackt. Das harte Vorgehen gegen gewalttätige Demonstranten und der als Reaktion auf die Proteste begonnene Dialog mit der Bevölkerung haben das Ansehen der Regierung verbessert. In der Umfrage sprachen sich 55 Prozent für ein Ende der Proteste aus, an denen sich am vorigen Wochenende nach Regierungsschätzung noch gut 46.000 Menschen beteiligten. (APA/Reuters, 25.2.2019)