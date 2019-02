Erste 5G-Auktion in Österreich gestartet

Zeitpunkt war im Vorfeld geheimgehalten – Frequenzen zwischen 3,4 bis 3,8 GHz werden versteigert

Der offizielle Start für die neue Mobilfunktechnik 5G in Österreich rückt näher: Derzeit läuft die erste Versteigerung der dafür notwendigen Mobilfunkfrequenzen, wie ein Sprecher der Telekombehörde RTR dem STANDARD am Montag bestätigte. Aus Sicherheitsgründen und damit sich Bieter nicht absprechen können, wurde das Datum bisher geheim gehalten. Es ist unklar, wer sich um die begehrten Frequenzen bemüht. Es gilt aber als offenes Geheimnis, dass die drei großen Mobilfunker A1, T-Mobile und "3" mitsteigern.

Hintergrund

Konkret wird werden Frequenzen im Bereich von 3,4 bis 3,8 GHz versteigert. Dieses "5G-Pionierband" verfügt allerdings nicht über besonders gute Ausbreitungseigenschaften und wird daher eher in Städten genutzt werden. Die Auktion soll der Regierung rund 50 Millionen Euro bringen. Im kommenden Jahr sollen weitere Frequenzen im Bereich von 700, 1.500 und 2.100 MHz vergeben werden. Diese verfügen über ausgezeichnete Ausbreitungseigenschaften und haben das Potenzial auch ländliche Regionen mit 5G versorgen.

Mit den Frequenzen ist es den Mobilfunkern möglich Netze aufzubauen. Bei Marktführer A1 hält man es für möglich, dass 5G in einigen Teilen Österreichs Ende dieses Jahres zu haben sein wird. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona haben Hersteller wie Huawei oder Xiaomi bereits erste 5G-Handys vorgestellt.

Schlüssel

Die Technik hat auch das Potenzial das Festnetz zu ersetzen und gilt als Schlüssel für viele neue Dienste, etwa bei der Verbindung von Dingen in der Industrie ("Industrie 4.0") oder für das autonome Fahren. 5G ermöglicht erstmals den Austausch auch großer Datenmengen quasi in Echtzeit, mit einer theoretischen Geschwindigkeit von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde.

Keine 6G-Netze in Barcelona

5G ist das bestimmende Thema auf dem Mobile World Congress. Zu dessen Beginn US-Präsident Donald Trump auf die Schippe genommen wurde. "Wir werden hier im nächsten Jahr nicht über 6G reden", stellt Rajeev Suri, Chef des Netzwerkausrüsters Nokia, am Rande der weltgrößten Mobilfunkmesse in Barcelona klar. Der US-Präsident hatte kürzlich die Einführung der noch nicht einmal angedachten 6G-Technologie in den USA "so schnell wie möglich" gefordert. Worüber heuer allerdings an jedem Stand und bei jedem Event gesprochen wird, ist 5G, 5G und wieder 5G. (Markus Sulzbacher, 25.2.2019)