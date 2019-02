Das 3:5 gegen San Jose ist die fünfte Niederlage in Folge

Detroit – Die Detroit Red Wings haben ohne den österreichischen Routinier Thomas Vanek die fünfte Niederlage in Serie in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL kassiert. Die Red Wings mussten sich am Sonntag den San Jose Sharks mit 3:5 geschlagen geben. Detroit führte 3:1, ehe Brent Burns (34.) und Joe Pavelski mit einem Hattrick (36., 37., 60.) die Kalifornier zum Sieg schossen. (APA, 25.2.2019)