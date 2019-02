Habsburger-Fasching in Madonna di Campiglio

27.2.2019: Unsere tägliche Reise führt uns heute in Trentino, wo man sich in die Zeiten der Monarchie zurückversetzt fühlt. Zumindest im Karneval

foto: paolo luconi bisti

In Gedenken an Prinzessin Sissi und Kaiser Franz Josef, die sich als Gäste am Fuß der Brenta-Dolomiten aufhielten, versetzt sich der Madonna di Campiglio vom 4. bis zum 8. März zurück in die Zeit der Donaumonarchie. Höhepunkt beim Habsburger Fasching ist der Kaiserball im Salon Hofer, bei dem sich charmante Prinzen und hergerichtete Prinzessinnen zum Walzer treffen. Zur Karnevalszeit ist es an diesem Ort außerdem ein besonderes Erlebnis sich im historischen Kostüm auf die Piste zu schwingen.

Wer es traditioneller mag besucht den Carnevale die Grauno im Val die Cembra: Vom 1. bis zum 5. März tauchen Besucher im Val di Cembra in die Vergangenheit ein. Alte Bräuche und Rituale finden mit der Entzündung einer großen Kiefer ihren Höhepunkt. Die vorchristliche Tradition soll Versöhnung und Fruchtbarkeit heraufbeschwören. Ihr zuvor geht ein komplexes Ritual, bei dem die Kiefer von den Jugendlichen des Ortes am über dem Ort liegenden Berg geschlagen und anschließend auf den Dorfplatz getragen wird. Nach dem er gesegnet wird, entzünden ihn die Dorfbewohner im Zeichen der Zeremonie. (red, 27.2.2019)