Zell am See-Kaprun: Weinberg trifft Skipiste

Unsere tägliche Reise führt uns zu einer speziellen Weinverkostung nach Zell am See-Kaprun

Vom 21. bis 24. März 2019 können Wintersportler auf der Schmittenhöhe nicht nur Skifahren, sondern auch jeweils ab 11 Uhr in zahlreichen Berggasthäusern auf dem Zeller Hausberg burgenländische Traditionswinzer kennenlernen, die dort ihre Betriebe und Weine vorstellen. Die Red Turns finden nicht nur auf dem Berg, sondern auch im Tal statt: Die Winzer sind am 22. März 2018 im Ferry Porsche Congress Center in Zell am See zu Gast und laden dort ab 18.30 Uhr zur Weinverkostung ein. Gekaufte Weine werden direkt nach Hause geliefert. Die Weinverkostung am Berg ist im Skipass inklusive. (red, 25.2.2019)

