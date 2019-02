Inter kassiert Ausgleich in der 101. Minute

Durch Videobeweis bestätigter Handselfmeter rettete Punkt für Fiorentina

Florenz – Inter Mailand, für Rapid Wien unter der Woche im Europa-League-Sechzehntelfinale die Endstation, hat einen greifbar nahen Sieg bei AC Fiorentina trotz 3:1-Führung in letzter Minute noch verschenkt. In der elften Minute der Nachspielzeit verwandelte Jordan Veretout am Sonntag einen umstrittenen Handelfmeter zum 3:3-Endstand für die Gastgeber.

Zwar lag Inter, das im Achtelfinale nun auf die Frankfurter Eintracht von Trainer Adi Hütter trifft, bereits in der ersten Minute 0:1 zurück, weil Pechvogel Stefan de Vrij ins eigene Tor traf. Doch schon fünf Minuten später glich Matias Vecino aus (6.). Matteo Politano (40.) und Ivan Perisic per Hand-Elfmeter (52.) erzielten die weiteren Treffer, Luis Muriel schaffte für Florenz den Anschluss zum 2:3 (74.).

In der sechsten von sieben MInuten Nachspielzeit traf ein Lupfer von Federico Chiesa den Arm von Danilo d'Ambrosio, nach mehreren Minuten der Videoüberprüfung durfte Jordan Veretout den Elfer zum 3:3 verwerten. Inter liegt nun mit 47 Punkten knapp vor Lokalrivale AC Mailand (45) auf dem dritten Tabellenplatz.

Juve gewinnt

Zuvor erreichte Rekordmeister Juventus Turin nach der Champions-League-Pleite in Madrid nur mit viel Mühe den nächsten Sieg in der Liga. Vier Tage nach dem 0:2 im Achtelfinal-Hinspiel bei Atletico quälte sich die alte Dame zu einem 1:0 (0:0) beim Abstiegskandidaten FC Bologna.

Paulo Dybala erzielte in der 67. Minute das Tor des Tages für die weiter ungeschlagenen Turiner, die auf dem besten Weg zu ihrem 35. Meistertitel sind. Deutlich schwieriger wird die Aufgabe im Rückspiel gegen Atletico Madrid am 12. März. (APA, red, sid, 24.2.2019)