Österreich schafft EM-Vorqualifikation trotz Niederlage

Trotz 75:78 gegen Großbritannien ersten Platz gesichert – Landesberg vor 1.300 Zuschauern mit 26 Punkten heimischer Topscorer

Schwechat/Wien – Österreichs stark ersatzgeschwächte Basketball-Herren haben am Sonntag die Vorqualifikation zur Europameisterschaft 2021 mit einer Niederlage beendet. Sie verloren im Multiversum Schwechat vor 1.300 Zuschauern mit 75:78 (48:44) gegen Großbritannien, wurden aber dennoch Gruppensieger und durften jubeln. Ab Herbst ist das ÖBV-Team in der "echten" Qualifikation zur Endrunde dabei.

Coach Mike Coffin musste neben den schon länger verletzten Moritz Lanegger (Schulter) und Jozo Rados (Fuß) auch auf Rasid Mahalbsic verzichten, der im Training am Donnerstagabend eine Verletzung am linken Auge erlitten hatte. Dennoch gerieten die Österreicher nur kurz in Gefahr, das Spiel mit mehr als 13 Punkten zu verlieren (die Marke, die Großbritannien nach dem 82:96 in Manchester im vergangenen November doch noch den ersten Platz in der Gruppe D beschert hätte; Anm.). Das war beim Stand von 63:72 und noch 4:53 Minuten auf der Uhr der Fall. Eine höhere Führung der Gäste ließ das ÖBV-Team freilich nicht mehr zu.

Landesberg-Schauen

Die Fans waren vor allem wegen Sylven Landesberg gekommen. Und der Swingman, der erstmals ein Heimspiel für Österreich bestritt, enttäuschte "sein" Publikum nicht. Er war mit 26 Punkten der Highscorer in der ÖBV-Auswahl. "Es war ein schweres Spiel. Wir haben gekämpft", sagte Landesberg unmittelbar nach der Schlusssirene. Thomas Klepeisz steuerte 13 Zähler für Österreich bei, Marvin Ogunsipe zehn. (APA, 24.2.2019)

EM-Vorqualifikation, Gruppe D:

Österreich – Großbritannien 75:78 (48:44)

Österreich ist ab Herbst 2019 in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2021 dabei.