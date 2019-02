Eintracht Frankfurt hat in Hannover keine Probleme

Das Team von Adi Hütter gewinnt beim nachzügler sicher mit 3:0 und vergrößert die Abstiegssorgen der Niedersachsen

Hannover – Eintracht Frankfurt und Trainer Adi Hütter haben in der deutschen Fußball-Bundesliga wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach zuletzt vier Unentschieden in Serie siegte der nun Tabellensechste bei Hannover 96 klar mit 3:0. Aus dem herausragenden Angriffstrio trafen dieses Mal Ante Rebic (54.) und Luka Jovic (63.), Filip Kostic gelang in der Schlussminute der Endstand.

Das Toptrio der Eintracht hat nun dank der 34 Tore von Jovic (15), Rebic (8) und Sebastien Haller (11) in dieser Saison annähernd doppelt so häufig getroffen wie das gesamte Hannoveraner Team rund um Kevin Wimmer, der in der Verteidigung des abstiegsgefährdeten Clubs (17.), wie auf der Gegenseite Martin Hinteregger, durchspielte. (APA, 24.2.2019)