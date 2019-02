0:0 gegen ManUnited: Liverpools Vorsprung schmilzt

Das Team von Jürgen Klopp nimmt nur einen Punkt im Schlager gegen Manchester mit. Southampton verlor 0:2 bei Arsenal

Der Vorsprung von Liverpool beträgt nach der 27. Runde der englischen Fußball-Premier-Leage nur noch einen Zähler. Die "Reds" kamen am Sonntag bei Manchester United nicht über ein torloses Remis hinaus. Die "Red Devils" dagegen feierten einen Achtungserfolg und sind auch nach dem zehnten Liga-Spiel unter Trainer Ole Gunnar Solskjaer ungeschlagen.

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp tat sich wie schon in der Champions League gegen Bayern München in der Offensive schwer. Das defensiv starke ManUnited war mit seinen Kontern sogar eine Spur gefährlicher, obwohl Solskjaer bereits in der ersten Hälfte alle drei Wechsel wegen Verletzungen von Ander Herrera, Juan Mata und Jesse Lingard in Anspruch nehmen musste.

Hasenhüttl verliert

Den zuvor gehaltenen vierten Tabellenplatz musste United aber an Arsenal abgeben. Die Londoner gewannen ihr Heimspiel gegen Tabellennachzügler Southampton mit Trainer Ralph Hasenhüttl 2:0. Der Endstand war bereits nach 17 Minuten fixiert. Alexandre Lacazette (6.) und Henrich Mchitarjan (17.) trafen. (AA, 24.2.2019)